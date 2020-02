La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, dijo confiar en la solidez de los argumentos que el Estado peruano presentará ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) frente a la demanda interpuesta por Odebrecht por la anulación del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

“Quiero trasladar a la ciudadanía la confianza que nos vamos a defender enérgicamente los intereses de todos los peruanos. Existe una trayectoria exitosa en este tipo de controversias, que respalda el manejo diligente que el Estado muestra en este tipo de controversias”, expresó.

Asimismo, manifestó que confía en que los tribunales internacionales del CIADI no pasarán por alto los hechos de corrupción, pues el derecho internacional y las organizaciones internacionales son totalmente intolerantes a este tipo de situaciones.

Además, Alva negó que su despacho se haya reunido con representantes de la empresa Odebrecht para discutir temas vinculados a la demanda arbitral que se presentó ante el CIADI.

Al respecto, explicó que existe una vía formal para este tipo de temas, a cargo de la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI.

“Cualquier asunto relacionado a una controversia derivada de un tratado internacional está en el ámbito de competencia de la Comisión Especial, que es una comisión multisectorial creada por ley. Que Odebrecht, en lugar de acudir a este canal de comunicación formal, haya buscado otras vías es irregular”, indicó.

Añadió que Odebrecht nunca ingresó un requerimiento o presentó alguna propuesta a la comisión multisectorial competente, motivo por el cual esa entidad no pudo pronunciarse ni a favor ni en contra. Sostuvo que la empresa tiene conocimiento de esa vía formal desde el 2017, cuando presentó su solicitud de trato directo. “Mi despacho no tiene nada que negociar con ellos, la ley no me da esa competencia”, dijo la ministra.

Como se recuerda, a través de su subsidiaria en Luxemburgo, Odebrecht Latinvest S.A.R.L., la firma brasileña Odebrecht S.A. presentó una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para exigir una indemnización en contra del Estado peruano por US$1.200 millones.

En la solicitud de arbitraje realizada el 21 de enero y registrada por el organismo el martes 4 de febrero, la constructora plantea una indemnización a su favor de US$1.200 millones, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el 24 de enero del 2017, decidiera finalizar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que Odebrecht integró con Enagás y con Graña y Montero.