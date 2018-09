Marchas y contramarchas en el oficialismo por la contratación de Cavassa

Las declaraciones del encarcelado José Cavassa han sacudido el avispero en Peruanos por el Kambio (PpK).

Sus integrantes se contradicen al ser consultados por la persona que autorizó la contratación del exfuncionario de la ONPE.

Cavassa reveló a “Cuarto Poder” que trabajó en la capacitación de personeros para la campaña de Kuczynski, en el año 2016, y que sus honorarios los gestionó con Carlos Portocarrero, personero legal del partido, y Gilbert Violeta, quien autorizaba sus pagos (Gestión 10.09.2018).

Sobre este punto, el legislador negó que haya tenido que ver con dicha contratación, pues, según dijo, esa no era su labor.

“El señor Cavassa ha dicho que el pago habría sido tratado conmigo o con mi hermana, lo cual es absolutamente falso”, recalcó.

Violeta recordó que ni bien se conoció la noticia, pidió al partido que verifique esta contratación.

“Quien se encargaba de todos los pagos, la administración y la logísitica de la campaña fue Alfonso Grados. Quien contrató al señor Cavassa fue Portocarrero. Ni Aráoz ni yo estábamos al tanto de esos detalles”, sostuvo.

Por último, si bien reconoció que fue un error la contratación de Cavassa, aclaró que “no es ningún delito”.

Se equivoca

Consultado por Gestión, el exministro de Trabajo Alfonso Grados aclaró que nunca vio temas de contratación durante la campaña de Kuczynski. De esta manera, desmintió a Violeta.

“El rol que tuve en la campaña fue acompañar y representar al candidato, trabajar con los equipos y la estrategia. Nunca tuve un contacto con los personeros, no veía las contrataciones. El congresista no fue preciso en el tema”, acotó.

Grados también precisó que no conoce a Cavassa, ni mucho menos tuvo contacto con su contrato.

No estuvo en mi equipo

En tanto, la vicepresidenta Mercedes Aráoz aclaró que cuando asumió la campaña durante la segunda vuelta, junto a Martín Vizcarra, no conoció de ningún contrato firmado con Cavassa; no obstante, no especificó si este laboró con ellos durante la primera vuelta.

“Lo he conversado con el señor presidente y ninguno de los dos sabíamos de eso”, enfatizó. A su juicio, las personas que deben responder por Cavassa son Violeta y Portocarrero.

¿Vizcarra sabía?

Según “Cuarto Poder”, Portocarrero manifestó que la contratación de Cavassa la decidió de forma unilateral, sin consultar al entonces jefe de campaña Vizcarra ni Aráoz.

No obstante, días atrás indicó que ambos sí conocían de la labor que desempeñaba el investigado.

Cabe recordar que Vizcarra asumió oficialmente como jefe de la campaña de PPK el 11 de febrero del 2016; es decir, casi dos meses antes de la primera vuelta electoral.

“Hay que preguntarle a Vizcarra si tenía conocimiento de la contratación de Cavassa, y ojalá que no mienta, porque ya lo hizo un par de veces”, señaló Luis Galarreta a la prensa.

Por su parte, la legisladotra Rosa Bartra consideró que es difícil creer que Vizcarra no estuviera al tanto de la contratación del exfuncionario.