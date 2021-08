El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció que esta noche tendrá una reunión con el ministro de Trabajo Iber Maraví, tras revelarse sus presuntas vinculaciones con Sendero Luminoso por figurar en una serie de atestados policiales por terrorismo en la década de los ochentas, y que ha incrementado los cuestionamientos al gabinete ministerial.

“Yo pienso que es importante escuchar primero, porque no vaya a ser que sin tener la información exacta nosotros podamos anunciar hechos que no se van a dar, entonces, una vez que nosotros valoremos la información que no dará el ministro de Trabajo, se converse con el presidente Pedro Castillo, se tomarán decisiones”, manifestó Bellido a su salida del Centro de Convenciones de Lima, donde hoy inauguró el 14 Gore Ejecutivo.

No obstante, Bellido señaló que el Ejecutivo está “claro” en las políticas y en las decisiones que tomarán, y recalcó que estas no se condicionarán por informaciones trascendidas.

“Por un run run (información trascendida) nosotros no vamos a tomar acciones, así no se puede enfrentar los problemas que tiene el país”, comentó.

En otro momento, el primer ministro dijo que le corresponde al Ministerio Público investigar cuando un medio de comunicación emite una información hacia la población para poder demostrar si es lo correcto, en referencia a su proceso que viene investigándose por apología al terrorismo.

“En primer lugar yo puedo responder por mi persona, la cual no tiene ninguna vinculación con alguna organización terrorista. Primero tampoco, estamos vinculados a un acto de lavado de activos, lo que sí tuvimos es una campaña electoral austera en comparación a cualquier partido político y eso lo sabe el pueblo”, enfatizó.