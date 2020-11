El vocero de la bancada de Unión por el Perú (UPP), José Vega, cuestionó al presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, y dijo que “responde a la Confiep” y a la “derecha tradicional”.

En RPP Noticias, indicó que el Gabinete Ministerial que preside el también excongresista “responde al modelo económico que defienden grupos de poder que han gobernado el país en los últimos años”.

“Ellos responden a grupo de poder. El señor Ántero Flores-Aráoz responde a la Confiep, a los banqueros, a la derecha tradicional y por eso me causa extrañeza que algunos estén movilizando conciencias colectivas a las personas llamando a las calles, al golpe de Estado”, expresó.

“Comparto plenamente la indignación de los jóvenes, pero lo que no comparto es el aprovechamiento de algunos políticos sinvergüenzas y corruptos como este Ollanta [Humala] que debería estar preso, y Gino Costa que se sube al carro y pretende movilizar a las calles y sumarse a esa movilización libre y correcta de los jóvenes”, añadió.

Consultado sobre el voto de confianza al gabinete presidido por Flores-Aráoz, Vega Antonio espera conocer sus propuestas en cinco temas: reactivación económica, sanitaria, corrupción, educación, inseguridad ciudadana.

“Respeto la opinión de cada bancada, nosotros vamos a analizar las propuestas que den y luego evaluaremos si le damos el voto o no”, acotó.

Respecto a la decisión de Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, de retirar a su representante de la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), Vega Antonio señaló que cada una responderá a la historia.

“Cada bancada responde políticamente a lo que está haciendo, yo imagino que el señor César Acuña se ha asustado por el clima que estamos viviendo y prefiere hacer caso al señor Gino Costa, que ha sido ministro de Toledo, ha trabajado con el señor Kuczynski y ahora defiende al coimero Vizcarra”, manifestó.

“Nosotros no estamos cerrados ni empeñados porque ya había una decisión multipartidaria, transparente. Las reglas estaban claras y si el señor Gino Costa quiere que no siga adelante y ahora el señor César Acuña le facilita las cosas, nosotros no tenemos inconvenientes ni preocupación”, sentenció.