El presidente del Congreso, Manuel Merino, negó que se esté buscando “sorprender” a la población con la aprobación del dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria, el antejuicio de funcionarios del Ejecutivo y que permite que se pueda acusar por delitos de función al Presidente de la República.

En una conferencia de prensa y acompañado por los otros miembros de la Mesa Directiva, el titular del Parlamento respondió a las declaraciones de Martín Vizcarra para indicar que tiene como estrategia “confundir” a la población al indicar que el dictamen aprobado este domingo por el pleno es un “ardid” para que sea anulado por inconstitucional y, así, se pueda preservar la inmunidad parlamentaria.

“No hubo ningún tipo de imprudencia (al aprobar el dictamen). Tenemos que ser articuladres para poder llevar un buen debate, para poder llegar a puntos medios que consigan el respaldo de la mayoría de las bancadas. La mesa no puede direccionar a los 129 congresistas, apartando a mi persona, para ver cómo votan. Son los propios grupos políticos que, en su debate interno con sus representantes, dieron este resultado”, aseguró ante la prensa.

“Creo que la estrategia (del presidente Martín Vizcarra) es pretender confundir. Cuando tú utilizas el ‘miente miente que algo queda', lamentablemente, confundes a la población y nosotros, desde la mesa, no pretendemos confundir a nadie. Actuamos con transparencia [...] La decisión de las bancadas y de los parlamentarios es la que permitió tener los votos”, añadió.

La Mesa Directiva defendió los acuerdos a los que llegó el pleno del Legislativo este domingo, en las últimas horas de su primera legislatura, al asegurar que sí hubo el debate necesario para eliminar el antejuicio y la inmunidad que tienen, tanto el presidente de la República como los ministros y otros altos funcionarios como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

“(El término de ‘contrabandear’ cambios) se descarta de plano [...] No se puede contrabandear en la medida que hubo debate [...] El propio presidente de la Comisión de Constitución (Omar Chehade) dijo que recogía algunos alcances del informe de minoría para enriquecer el dictamen de la comisión”, aseguró, a su turno, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga.

A su turno, el primer vicepresidente del Parlamento, Luis Valdez, calificó como una “falta de respeto” los términos que usó el mandatario al calificar como “ardid” para mantener la inmunidad parlamentaria los cambios que se incluyeron este domingo.

“No ayuda a la institucionalidad y también es una falta de respeto a aquellos que representamos a toda la Nación. Por eso invito al presidente a reflexionar. Volvemos a tender los puentes de diálogo, conciliación y el trabajo en equipo”, comentó.

🔵 “Seguimos tendiendo los brazos porque el Perú nos necesita. El Legislativo y el Ejecutivo tienen que trabajar de la mano para sacar adelante el país”, @MerinoDeLama, presidente del Congreso. pic.twitter.com/O3AIXd4jAL — Congreso del Perú (@congresoperu) July 6, 2020

-Sobre presidenta del TC-

La Mesa Directiva cuestionó, en otro momento, las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, quien hizo un llamado para que se apruebe una modificación que permita evaluar proyectos que pueden ser considerados como inconstitucionales antes de que entren en vigencia.

“Hemos evaluado, debatido, no solo en la Comisión de Constitución, sino en el pleno. Esta norma tiene todas las garantías y condiciones legales y constitucionales. Vamos a defender la autonomía del Parlamento y este Congreso porque somos la representación auténtica. Adelantar ese tipo de expresiones no ayuda a la institucionalidad”, comentó Valdez.

Ledesma, esta mañana, señaló que habían diversas opiniones sobre lo que aprobó el Parlamento este domingo que apuntaban a una posible inconstitucionalidad”.

“¿Vamos a esperar que se consume la ejecución de una reforma con abiertas reglas de inconstitucionalidad? Pregunto. Esa es una deficiencia que tiene nuestra Constitución, porque deberíamos ir a un control constitucional previo. No vamos a esperar que recién salga la reforma. No es posible (pronunciarnos antes) porque nuestra Constitución no lo tiene”, manifestó la magistrada en RPP.