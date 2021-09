El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) consideró que el extitular del Parlamento y correligionario suyo Manuel Merino “no merece” recibir una pensión vitalicia como expresidente de la República debido a que no ascendió al cargo por voluntad popular y ejerció el mismo durante seis días.

En declaraciones a Canal N, refirió que quienes hayan llegado “de forma espontánea o de forma diferente” a la Presidencia de la República “no merecen” recibir dicha pensión, ascendiente a S/ 15,600 mensuales.

“Quien no haya salido elegido como presidente no lo merece, así haya sido un día o así haya sido presidente. Creo que esta pensión merece a la persona que ha sido investida, pero por voluntad popular dentro de la Presidencia. Quien haya llegado de forma espontánea o de forma diferente, creo que no merece. Ya tuvo el honor”, expresó.

En ese sentido, Espinoza también consideró que el petitorio es “un error” no solo de Merino de Lama, sino de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, quienes solicitaron la pensión vitalicia al Congreso.

“Creo que es un error no solamente de Merino, sino de quienes lo piden. No depende de quién lo pide, sino cuál es el acto. Creo que ninguno de ellos debería tener la pensión vitalicia”, subrayó.

“Si quieren una como presidente, pues que postulen a la Presidencia, que ganen la elección, que sean elegidos por el voto popular y luego pues tendrán su derecho”, agregó el parlamentario del partido de la lampa.

El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) consideró que el extitular del Parlamento y correligionario suyo Manuel Merino “no merece” recibir una pensión vitalicia como expresidente de la República debido a que no ascendió al cargo por voluntad popular y ejerció el mismo durante seis días.

Como se recuerda, además de la pensión vitalicia, Manuel Merino de Lama solicitó también otros beneficios que se dan a quienes ocuparon el máximo cargo de elección popular, como el de contar con personal de seguridad.

El documento fue recibido por el Parlamento el pasado 8 de setiembre y se sustenta en la ley La Ley N° 26519, aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori, la cual estableció una pensión vitalicia para los expresidentes de la República.

Esta suma es equivalente al ingreso de un congresista en actividad. En caso de fallecimiento del exmandatario, los beneficiarios pasaran a ser la cónyuge y los hijos menores de edad.