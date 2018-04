Mamani vino a hablarme de Puno y me dijo que podía quizás no votar por la vacancia, reveló PPK Exjefe de Estado aseguró que sí tuvo un encuentro con el parlamentario de Fuerza Popular, pero que no le ofreció "nada de nada".

El congresista Moisés Mamani podría afrontar acciones legales en su contra si no entrega el video con PPK. (Foto: Congreso)