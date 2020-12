Una vez culminada la audiencia en la que el fiscal José Domingo Pérez sustentó el pedido de la suspensión temporal del partido Fuerza Popular y se escuchó la defensa por parte del abogado Christian Salas, el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, anunció que emitirá su decisión “en un plazo prudente” y de acuerdo con la carga de expedientes de su despacho.

“Se declara cerrado el debate y se emitirá decisión judicial en un plazo prudente de acuerdo a la carga que tiene este despacho judicial”, sostuvo Zúñiga tras escuchar a las partes.

Del mismo modo, indicó que el requerimiento efectuado por el Ministerio Público se había presentado el pasado 22 de julio, pero no pudo ser visto hasta hoy, porque se tuvo que reseolver una recusación contra su despacho. “Han pasado más de cuatro meses y estamos viendo este incidente el 30 de noviembre”, agregó.

Audiencia

En la audiencia, José Domingo Pérez, aseguró que todavía existe peligro de que Fuerza Popular pueda volver a cometer el presunto delito de lavado de activos si es que no se aprueba su pedido para suspender la actividad de esta agrupación, ya que la cúpula encabezada por Keiko Fujimori todavía sigue activa.

“¿Por qué solicitamos esta suspensión? Porque quien ejerce actualmente al día de hoy la representación y la presidencia del partido es Keiko Fujimori Higuchi, que tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que ingresaba a esa organización”, señaló.

“La cúpula permanece en el partido. Si estuviéramos hablando de una persona jurídica, no una organización política, sino estructurada por el reglamento de sociedades mercantiles, y le solicitaran (al Poder Judicial) que no le impongan esta medida, habría presentado una plana gerencial distinta a la que cometió los actos ilícitos [...] Sin embargo, tenemos a la presidenta del partido, que es aquella que recibió dinero ilícito. Sigue. ¿Cómo le van a dar a usted garantía que no va a haber peligro procesal?”, añadió.

Defensa

Por su parte, Christian Salas asumió la defensa del partido de Fuerza Popular y pidió al juez Víctor Zúñiga que declare como improcedente el pedido para suspenderlo.

“Bajo la legislación especial, no es posible que un órgano jurisdiccional se pronuncie para suspender la actividad política de una organización. La organización política del partido no tiene por qué pagar, sufrir, las consecuencias de acciones punibles atribuidas a algunos de sus representantes”, indicó en la audiencia que se realizó hoy.

“(Suspender un partido político) es una competencia exclusiva y excluyente del JNE [...] Los cuatro procesados que permanecen en la organización política no son toda la organización política”, añadió.