Salgado tras reunión con Del Solar: "No se asusten, no hay pactos debajo de la mesa"

La congresista Luz Salgado, vocera alterna de Fuerza Popular aseguró que la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, fue positivo y constructivo. Descartó, en esa línea, que hayan existido ofrecimientos de algún tipo y consideró que "conversar no es pactar".

"Hemos estado prácticamente conversando una hora en este diálogo que es constructivo. Estamos pensando qué ideas tiene él, qué ideas tenemos nosotros. No hay ningún acuerdo, conversar no es pactar y creo que el diálogo es bueno. Si tengo ocasión de conversar porque se puede con una conversación lograrse entender mejor, me parece que es conveniente", sostuvo en diálogo con la prensa.

"No se asusten, no hay nada, no hay pactos debajo de la mesa, no me han ofrecido nada ni yo he ofrecido nada. Conversar no es malo. El diálogo es bueno si estamos pensando en el país. Hay que tratar de entendernos y evitar las confrontaciones", señaló.

Luz Salgado indicó que el primer ministro ha admitido que ninguno de los 12 proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo "están escritos en piedra" y que en el Gobierno piensan que el cronograma de debate de la Comisión de Constitución puede "ajustarse más".

Sin embargo, dijo creer que el mismo "está bien estructurado" y mostró su confianza en que el Parlamento cumplirá "holgadamente" con los plazos para que la reforma política pueda aplicarse en los comicios electorales del 2021.

"El plazo que ha dado la congresista Rosa Bartra está bien estructurado, cumplimos con las fechas para las reformas constitucionales, holgadamente para la segunda fecha también, pero yo no descarto [cambios en el mismo]", manifestó.

"A mí me gustaría que [Del Solar] converse con la congresista Bartra, para ver este esclarecimiento de ideas", remarcó.