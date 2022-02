Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, consideró que no hay sinceridad en el acercamiento que podría darse entre el Ejecutivo y el Congreso tras los pronunciamientos de sus representantes durante el día.

La legisladora se refirió al abrazo entre el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, y la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, luego de la conferencia de prensa organizada.

Para Luque este posible inicio de un diálogo entre el Gobierno y el Congreso “no termina de ser sincero”, pues señaló que un acercamiento debería demostrarse mediante gestos concretos y no ocurrir en un momento en que ambos poderes requieren algo del otro.

“No podemos seguir en esa misma lógica de si el diálogo es sincero o si estamos midiendo bajo cálculos para que se retiren denuncias, ‘que dame el voto de confianza y luego continúa’. No existen cambios ni del Ejecutivo, donde ha habido cuestionamientos (por) la conformación de este Gabinete ni por el lado del Congreso, donde hemos dicho que eviten estar con esta lógica vacadora, que se desactive esta comisión del fraude y etc”, dijo en RPP.

“No estamos hablando de ningún diálogo democrático en beneficio del país, sino de un tipo de diálogo que se está acomodando a aspectos eminentemente coyunturales y de particularidades”, añadió.

En esa línea, la congresista sostuvo que la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, debería continuar con su denuncia constitucional contra la titular del Parlamento por una presunta campaña para vacar al presidente Pedro Castillo.

“Las personas debemos actuar con consecuencia y coherencia. Más allá de lo que decida, espero que la congresista Betssy Chávez pueda actuar con coherencia política”, expresó.

Añadió que el país necesita que ambos poderes entablen un diálogo y dejen de lado la confrontación, a fin de abordar diversos temas como el de las reformas institucionales que puedan abrir el camino para salir de la crisis política.