El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel (Acción Popular), aseguró este miércoles que la denuncia constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso ‘El Frontón’ no está en su grupo de trabajo desde el 2017.

“Esta denuncia constitucional contra los magistrados del TC se encuentra desde el 15 de diciembre del 2017 en la Comisión Permanente. No está en los fueros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo no tengo nada que hacer con ese trámite, con esa denuncia, eso está fuera de los alcances de la subcomisión desde esa fecha”, sostuvo en diálogo con RPP.

En febrero del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó archivar la acusación constitucional actualmente seguida en el Congreso de la República contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña, por el llamado caso ‘El Frontón'.

Los cuatro magistrados del TC enfrentaban una acusación constitucional por emitir una resolución de aclaración que cambio el voto de un exmagistrado, Juan Vergara Gotelli, en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, al considerar que había un “error material” en el conteo de votos que corregir.

Este lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales comunicó a la Comisión Permanente que el dictamen respecto a esta denuncia contra miembros del TC se encuentra pendiente de resolución.

“El dictamen no estaba en la subcomisión. Yo no he visto esa denuncia nunca porque está en la Comisión Permanente hace buen tiempo”, añadió.

Al respecto, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, indicó en diálogo con RPP Noticias que ha conversado con Luis Roel y que este le explicó que “no se ha activado ningún proceso de sanción porque en la Subcomisión no esta el proceso. el proceso esta en la Comisión Permanente desde el año 2017 y lo que ha hecho según me informo es comunicar que existen estos procesos abiertos sin decisión”.

Ledesma dijo esperar que el Parlamento archive la denuncia y tome en cuenta de que “los magistrados en nuestro ejercicio de labor no respondemos por nuestras opiniones o decisiones”.

Eloy Espinosa-Saldaña se pronuncia

Más temprano, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña indicó que la decisión que tomó el lunes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al no archivar la denuncia constitucional en contra suya y de otros tres integrantes de dicho organismo es contraria a tres resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Dijo estar sorprendido, en ese sentido, que el presidente del referido grupo de trabajo parlamentario, Luis Roel (Acción Popular), haya “dejado pasar” esta decisión a la Comisión Permanente pese a haber sido asesor del TC.

“Resulta que anteayer se ha dicho que no quedaba claro el expediente para archivarlo y no lo vamos a analizar nosotros (en la subcomisión), sino la Comisión Permanente. Eso en ninguna parte es archivar. Con eso se está reactivando un proceso, yendo en contra de tres resoluciones de la Corte IDH y faltaría a un compromiso internacional”, señaló en diálogo con ‘Ideeleradio’.