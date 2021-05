El candidato a la primera vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que en un eventual Gobierno de Fuerza Popular, el primer ministro será una persona ajena a su partido político.

“Si Keiko Fujimori es elegida no será un gobierno de Fuerza Popular sino un gobierno abierto. Este es un gobierno que va convocar a todos, incluso finalmente -en caso que ganemos las elecciones- de las personas que han votado por el señor Castillo. No va ver forma de que el Perú en los próximos cincos años el país camine con un solo sector del país, con una sola visión. No hablamos de posiciones extremas”, acotó en RPP Noticias.

En esa línea, mencionó que el primer ministro de un eventual gobierno de Keiko Fujimori sería “una persona convocantes, más allá del partido de Fuerza Popular, porque sabemos que hemos pasado a la segunda vuelta con votaciones bajas. Debe ser una persona ajena al polo naranja y más bien alguien convocante de diferentes sectores sociales que pueda ir armando un gabinete abierto”.

Agregó que quienes se vienen sumando a su equipo técnico son de diferentes partidos así como técnicos independientes.

“Todas las personas que se están acercando también es una garantía que van a estar fiscalizando continuamente. Cada persona que se va sumando es una garantía de que este va ser una Gobierno de todos. El Perú necesita a todos unidos, teniendo a un Estado que mire a todos y que resuelva los problemas de todos. Hay que recuperar la economía familiar”, sostuvo.

Anotó que ninguno de los integrantes del equipo técnico ha pedido ser parte del Gobierno. “No hemos condicionado la participación de nadie”, puntualizó.

Sobre el planteamiento del aumento del bono Pensión 65 dijo que no incurre en “mayores gastos”. “Hay como entregar flujos sin que la deuda del Estado no crezca mucho o que en el tiempo sea más distante”.

En otro momento, calificó de populista la propuesta de Pedro Castillo para que una nueva Constitución se permita revocar a altos funcionarios como congresistas y al presidente de la República.

“Estas fórmulas de revocatoria llevan a realizar procesos electorales y campañas. No me parece lo más correcto, me parecen más bien propuestas de populismo político. Las acciones tienen que ser rápidas, transparentes pero también concretas”, dijo en declaraciones a RPP.