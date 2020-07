En esta entrevista, el presidente de la comisión de Educación, Luis Dioses, nos brinda algunos detalles sobre la investigación que realizará su grupo de trabajo, por un plazo de 120 días, al proceso de licenciamiento de las filiales de las universidades UTP y UPAL, que fueron recientemente cuestionadas.

También se muestra a favor de que haya una segunda instancia dentro de la Sunedu, encargada de revisar las decisiones emitidas por el Consejo Directivo de dicho organismo

-El Pleno del Congreso ya otorgó facultades a la comisión de Educación para investigar las presuntas irregularidades en el licenciamiento de las filiales de la UTP y UPAL. ¿Cómo se hará la pesquisa?

La comisión ya aprobó el plan de trabajo de la investigación. En este plan de trabajo se establecieron las etapas, principios y objetivos. Estamos en la etapa de indagación preliminar, solicitando y acopiando toda la información que sea necesaria para luego pasar a una etapa de investigación formal.

-¿A qué instituciones solicitarán información?

A todas las instituciones involucradas con el caso. En primer lugar nos comunicaremos con la Sunedu para que nos alcance los expedientes administrativos, así como se pedirá información a la misma UTP y UPAL, de ser el caso. También se va a convocar, de acuerdo a la información que se recolecte, a los funcionarios que participaron en estos dos procesos administrativos.

-¿A cuántas personas piensan invitar?

Por ahora no puedo decir los nombres de las personas invitadas, pero después de acopiar la información publicaremos la relación de personas.

-¿Cuándo se estaría citando a los funcionarios de la Sunedu?

Nos hemos declarado en sesión permanente, así que ni bien se tenga la primera información y alcance los nombres de los involucrados, se les convocará. A fin de mes ya deberíamos estar citando a algunos funcionarios de la Sunedu que participaron en el proceso.

-¿Citarán al ministro de Educación y al jefe de la Sunedu?

El ministro Martín Benavides ya estuvo en la comisión hasta en tres oportunidades y siempre ha respondido las diferentes interrogantes con amplitud democrática. Si fuera necesario se le convocará nuevamente, al igual que al jefe de la Sunedu, pero aún no podemos dar fecha.

El ministro de Educación, Martín Benavides, asistió a la comisión de Educación hasta en tres oportunidades y podría ser citado por una cuarta vez.

-De acuerdo a su plan de trabajo, ¿cuándo estima que estará listo el informe final?

Vamos a ser responsables con la investigación y creo que el plazo (120 días) que nos dio el Pleno es prudencial. Calculamos que a fines de octubre ya debemos tener listo el informe final. A más tardar a inicios de noviembre, en caso pidamos alguna ampliación adicional.

-¿Se levantará el secreto bancario y de las comunicaciones a los funcionarios de la Sunedu que tuvieron que ver con el proceso?

Quiero precisar que la presidencia va a ser muy estricta y respetuosa del debido proceso y presunción de inocencia e imparcialidad. Primero van a ser citados algunas personas como testigos y, de ser el caso, pasarán a la etapa de investigación. Es en esta etapa, y si fuera necesario, se podría levantar el secreto de las comunicaciones y bancario a estos funcionarios, pero si fuera necesario.

-La Sunedu insiste en que el proceso de licenciamiento de las filiales de UTP y UPAL sí cumplieron con la exigencia establecida, pese a que la mayoría de los locales aún están en proceso de construcción. ¿Se hará cambios a la norma relacionada a los requisitos para el licenciamiento?

Efectivamente, esta comisión, al término de la investigación, realizará su informe final con algunas recomendaciones. En caso no haya nada irregular, no quiere decir que no vayamos a recomendar enmiendas o cambios a la parte reglamentaria. Se podría dar el caso que se presenten algunas propuestas de modificación, ya sea de reglamento o la norma, para evitar estos casos.

-¿Cómo cuáles?

No puedo adelantar nada, porque recién estamos en la etapa inicial de la indagación

-¿Es posible de que la comisión de Educación investigue el proceso de licenciamiento de otras universidades?

Considero que la comisión de Educación no es la instancia adecuada para revisar todas las decisiones de la Sunedu, porque no tendríamos tiempo para revisar más de 140 procesos administrativos. No es el caso y sería inoportuno y hasta impertinente asumir ese rol. Además, el encargo que nos dio el Pleno es muy concreto. Tenemos la facultad para investigar en torno a dos universidades (UTP y UPAL) y en ese espacio vamos a circunscribir nuestro accionar.

-Hace algunos meses usted señaló que las decisiones de la Sunedu deberían ser revisadas en una segunda instancia. ¿Se ratifica en su postura?

No se debe crear un organismo externo para revisar estas decisiones, ni mucho menos creo que la comisión debe revisar los actos administrativos de la Sunedu. Considero que dentro de la misma Sunedu o Minedu debería haber una segunda instancia que revise esto. Los afectados con estas decisiones no saben a dónde acudir, por eso debería formarse un grupo dentro de la misma Sunedu que revise las decisiones del Consejo Directivo.

-¿Lo planteará dentro de la comisión?

Si se presenta una norma relacionada a este tema, se debatirá, pero ahora no creo que sea el momento pertinente. Personalmente no he tomado ninguna decisión.

-¿Lo evaluaría?

Voy a evaluarlo, pero aún no he tomado esa decisión. En todo caso, yo exhorto al Minedu y Sunedu que evalúen esa propuesta y creen esa segunda instancia.

-Son siete personas las que integran el directorio de la Sunedu. ¿Desde la comisión se planteará que en este grupo haya presencia de las universidades privadas?

Hemos superado la etapa de la ANR, que justamente, a raíz de los cuestionamientos en su contra, nació la ley universitaria y la creación de la Sunedu. No se debería regresar a estamentos o fórmulas que ya fueron superadas.

-En todo caso, ¿se debería ampliar el número de integrantes del directorio?

No lo creo conveniente. El hecho de que sean siete los integrantes de este directorio lo hace plural y aceptable para que las decisiones puedan ser colegiadas.

El presidente de la comisión de Educación, Luis Dioses, consideró que no se debería ampliar el Consejo Directivo de la Sunedu

-En la comisión de Educación hay, al menos, cinco legisladores con vínculos a universidades con licencia denegada, lo que evidencia un conflicto de interés. ¿Se aprobará una orden para que se abstengan de la investigación?

Esa decisión le corresponde a los propios legisladores y partidos que representan. Yo los exhorto a que se respete el debido proceso, la imparcialidad, el código de ética, no adelantar opinión y abstenerse si hubiera algún conflicto de interés. Es lo único que puedo hacer.

-El ministro de Educación y el jefe de la Sunedu acusan a su comisión de querer traerse abajo toda la reforma universitaria. ¿Qué responde?

Esas críticas las tomo dentro de la amplitud democrática que hay en el país, en donde hay libertad de opinión, de pareceres; sin embargo, si haría un llamado al ministro que haga una diferenciación. En la comisión hay ocho partidos que tienen sus representantes y el ministro debe individualizar a quiénes se refiere o a qué partidos. No hay ninguna contra-campaña contra la Sunedu, yo respaldo a esta institución.