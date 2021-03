Ayer el personero legal del partido Victoria Nacional, Milko Amésquita, presentó un recuso de apelación en contra de la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que excluyó a George Forsyth de las elecciones generales, por presuntamente haber omitido información en su hoja de vida.

Unas horas después el referido organismo electoral admitió la apelación presentada por Victoria Nacional y elevó la carpeta al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá emitir una decisión en última y definitiva instancia.

Al respecto, el titular del JEE de Lima Centro 1, Luis Carrasco, señaló a Gestión que en un probable escenario que el JNE acepte la apelación de Forsyth y remita nuevamente el caso a su despacho para que se publique una nueva resolución, este candidato ya no podrá ser excluido de la contienda.

El magistrado recordó que el plazo que tenían los respectivos JEE a nivel nacional para excluir a candidatos venció el pasado jueves 25, por lo que cualquier decisión en materia electoral, en primera instancia, fuera de esa fecha no tendría validez.

“Ningún candidato puede ser excluido por los JEE después del 25 de febrero. (En ese escenario) tenemos que emitir una nueva resolución, pero repito, cualquiera que fuera la resolución (del JNE), a favor o en contra, definitivamente el candidato no saldría de carrera, continuará, porque ya venció nuestro plazo para excluirlos”, acotó.

Carrasco agregó que en el supuesto caso que el pleno del JNE no resuelva la apelación de Forsyth hasta antes del 12 de marzo, fecha máxima que tiene la máxima instancia electoral para excluir a un candidato del proceso electoral, el líder de Victoria Nacional automáticamente seguiría en carrera.

“Definitivamente si el JNE no publica la resolución hasta el 12 de marzo, o si se emitiera después de esa fecha, la consecuencia en ningún caso será que el candidato sea excluido del proceso, cualquiera que sea el sentido de la decisión. Así el JNE concluya que el candidato vulneró la norma electoral, igual tiene que seguir en carrera”, aseveró.

George Forsyth anunció que denunciaría a los integrantes del JEE de Lima Centro 1 por excluirlo del proceso electoral

No hay conflicto

En otro momento, Carrasco descartó cualquier conflicto de competencias con el pleno del JNE, luego que esta instancia anulara su resolución, que excluía a Forsyth de las elecciones por omitir información en su hoja de vida.

“Jurisdiccionalmente somos independientes. Cuando el JNE anula el caso (de George Forsyth) y me lo devuelve, me pide, por un lado, que amplié la fundamentación y, por el otro lado, me dice que, en lo posible, se adjunten más pruebas. No es un mandato imperativo porque un órgano superior, por mayor que sea el nivel que tenga, no puede dar una orden imperativa en lo relacionado a dar la razón a determinado candidato, sino lo que hace simplemente es dar una sugerencia”, enfatizó.

En ese sentido, el magistrado consideró que el líder de Victoria Nacional ha tenido una “mala lectura” del fallo emitido por el JNE y reiteró que cumplió con ampliar la fundamentación para excluir al referido candidato de la contienda.

“Me están diciendo que fundamente más (los motivos), y eso hemos hecho, ampliamos la fundamentación y ratificamos nuestro criterio anterior, pero eso no quiere decir que hemos realizado un ‘copia y pega’ de la resolución anterior. La hemos ampliado”, anotó.