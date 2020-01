A nivel nacional, hay 264 candidatos al Congreso que consignaron en sus hojas de vida sentencias penales y civiles, según el portal Voto Informado, del JNE.

Si bien esta situación no configura una causal para ser excluido del proceso electoral, sí lo es el que un postulante rehabilitado no haya pagado el total de la reparación civil que se le impuso.

Sin embargo, los 26 Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados a nivel nacional no tienen cómo verificar si los candidatos cumplieron con su obligación , debido a que, hasta el momento, no se ha implementado el registro que contiene la información sobre las deudas impagas por concepto de reparación civil (Redereci).

Así lo advirtió a Gestión el presidente del JEE de Lima Centro, Luis Carrasco, al recordar la respuesta que le brindaron en el Poder Judicial cuando pidió que le envíen esta información.

“En el registro, en buena cuenta, no hay nada. Eso fue lo que me respondió el gerente de registros del Poder Judicial cuando le hice la consulta”, señaló el magistrado.

Algunos beneficiados

Ante esta situación, Carrasco no descartó que haya algunos postulantes que continúan en carrera electoral, pese a adeudar el pago de la reparación civil.

“No se ha podido discriminar caso por caso debido a que el registro no se ha implementado a tiempo, por lo menos en estas elecciones. Son situaciones que se nos escapan de las manos”, acotó tras recordar que el plazo para excluir a cualquier candidato venció el pasado viernes 27.

Solo en Lima hay 38 postulantes que registraron en sus hojas de vida tener sentencias tanto en el ámbito penal como civil, según el JNE.

Estudios

En otro momento, Carrasco informó que su despacho cumplió con pedir información sobre los estudios y grados académicos de los candidatos a universidades, institutos y colegios.

Sin embargo, alertó de que aún no cuenta con toda la documentación solicitada.

“Hay un 40% de información pendiente. Las instituciones no responden con la rapidez que quisiéramos. Nos están respondiendo poco a poco”, cuestionó.

En lo que respecta a la Sunedu, Carrasco dijo que la institución brindó la información requerida a tiempo.

Finalmente, el magistrado agregó que si se detecta que algún candidato mintió respecto a algún grado académico, será denunciado penalmente ante la Fiscalía.

EN CORTO

Nuevo pedido al Poder Judicial

El titular del JEE de Lima, Luis Carrasco, indicó que la información que le envió el Poder Judicial sobre antecedentes penales de los candidatos fue muy escueta, por lo que dijo a Gestión que envió una nueva solicitud. “Lo que me han enviado es un reporte general, no me ponen el detalle en algunos casos”, agregó.