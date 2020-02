Fiscal Abia: Declaración del hermano de Luciana León confirma nuestras sospechas

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia confirmó que este martes 25 de febrero, el hermano de Luciana León, Rómulo León Romero, declaró sobre el caso Los Intocables Ediles. Aunque no brindó detalles exactos de este testimonio, las declaraciones que dio son consideradas por el Ministerio Público como elementos que confirman su hipótesis.

“Nosotros nos sentimos totalmente satisfechos con lo que se ha venido recabando. No puedo develar qué ha indicado o dicho, es parte de la investigación. Pero para nosotros confirma lo que estábamos pensando”, indicó el fiscal a RPP este miércoles.

Rómulo León Romero declaró ante Tomassine John Tomasto Medrano, adjunto del fiscal titular Reynaldo Abia, desde el centro de rehabilitación de Chaclacayo, donde se encuentra internado.

Las declaraciones del hermano de Luciana León, según Abia, estaban en duda hasta hace poco porque inicialmente no se sabía si declararía, pero finalmente su despacho recogió su testimonio.

“Para nosotros, nuestra fortaleza son los aspirantes a colaboradores eficaces corroborados por las escuchas legales. De por sí, los audios develan muchas cosas”, señaló el fiscal.

Cabe recordar que este miércoles 26, el día siguiente de la toma de declaraciones de su hermano, Luciana León brindó su testimonio ante el despacho del fiscal Reynaldo Abia como testigo, ya que ella está siendo investigada en la Fiscalía de la Nación por ser integrante de la Comisión Permanente.

Luciana León y otros investigados

“Tenemos que cotejar (si hay más congresistas involucrados). Tenemos varios nombres que no vamos a señalar. Se sospecha, eso hay que cotejarlo. Hasta dónde han ido los apoyos presuntamente. Hay que determinar esa información, mientras no se corrobore, no puede salir de la carpeta reservada”, señaló.

En total, dijo que en todas las carpetas de investigaciones relacionadas al caso Los Intocables Ediles hay unas 60 personas en proceso de investigación. “Pedro dentro de investigaciones secretas, tenemos identificadas aproximadamente a 200 personas que tienen que ser debidamente procesadas e identificadas", precisó.

Reynaldo Abia concluyó señalando que no podía decir si había más integrantes del Partido Aprista vinculados a las investigaciones de presuntos pagos ilícitos desde la Municipalidad de La Victoria para lograr beneficios a nivel del Gobierno. Lo que sí comentó fue cómo sospechan que se habría logrado el vínculo entre Luciana León y el financista de la presunta organización criminal, Alexander Peña.

“(El hermano fallecido de Alexander Peña), Juan Peña, en vida habría pertenecido al Partido Aprista Peruano. Por ahí habría existido el acercamiento, esos primeros contactos entre Alexander Peña Quispe y Luciana León”, indicó.