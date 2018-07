Lucha contra la corrupción: el reto más importante del Gobierno de Vizcarra

La tradicional celebración por Fiestas Patrias se ha visto empañada por un contexto de crisis moral. La evidente corrupción del Poder Judicial que se ha hecho pública ante los ciudadanos en las últimas semanas ha puesto las luces sobre la necesaria y urgente reforma del sistema de justicia. El Gobierno de Martín Vizcarra, con solo cuatro meses en la gestión, debe ser consciente de ello, aprovechar la oportunidad para presentar propuestas claras y así legitimarse.

En la segunda entrega de la Mesa Redonda organizada por la Universidad Continental, Gestión e Intelfin, los representantes de sectores como minería, pesca, manufactura y energía, afirman que las consecuencias de la corrupción son transversales a todos los ámbitos y analizan cuáles pueden ser las acciones del presidente Vizcarra en adelante. Además, cuentan qué es lo que esperan del mensaje presidencial por 28 de julio.

El problema no es de leyes, sino de personas

Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), opina que el reordenamiento institucional es más que urgente, a raíz de los audios entre jueces y fiscales publicados en los últimos días. Sin embargo, enfatiza que no debemos permitir que grupos interesados quieran lanzar los “naipes al aire” porque eso sería una muy mala señal.

“No se debe pedir una Asamblea Constituyente y comenzar de nuevo cuando sabemos que el problema no es de leyes sino de personas. No estamos inculcando en nuestros niños y jóvenes las pautas de conducta adecuadas y eso se extiende a través de toda nuestra sociedad”, asevera.

Por otro lado, y hablando específicamente del Poder Judicial, Gálvez opina que no se trata de cómo se nombre al juez supremo o al de primera instancia, sino cómo se recluta a la gente que puede candidatear a esas posiciones. “Si no trabajamos en eso, no importa si cambiamos veinte veces la Constitución. Se han hecho tres reformas del Poder Judicial en los últimos cincuenta años”, afirma. “Si no hay predictibilidad ni en el sistema judicial, menos habrá en el destino de las inversiones”.

La crisis moral es peor que una recesión

Juan Antonio Rozas, gerente general de Statkraft Perú, señala que el actuar inmediato del presidente Vizcarra frente a los temas de corrupción ha ayudado a generar confianza, a pesar de la crisis actual. Sin embargo, es consciente de que hay un deterioro institucional en general y de que existe la sensación de que ‘todo tiene un precio’.

“Estamos viviendo una crisis moral y eso es peor que una recesión económica. A nadie le interesa que el país esté creciendo 4%”, afirma.

Es por eso que coincide con los demás ponentes en que una reforma integral del sistema de justicia, en todas sus instancias, es necesaria. Cuando se habla del fortalecimiento de las instituciones no solo se refieren a la del Estado, agrega Rozas, sino también del rol de las empresas privadas. “Hay que hacer un mea culpa, tener autocrítica y cambiar la manera de cómo hacemos las cosas. La corrupción, muchas veces, puede estar incentivada por el actuar de empresas privadas que son las que terminan pagando las coimas”.

De esta manera, Rozas afirma que el empresariado debe “anteponer el tema ético a cualquier indicador financiero y nunca ponerlo al mismo nivel”.

El desgaste político de las reformas sería bajo

César Tello, gerente general de Nettalco, coincide en que el mensaje que ha dado el presidente Vizcarra frente a la corrupción ha sido positivo y añade una idea central: No existe un partido de gobierno “formal” y las pretensiones de llegar a un segundo periodo son bajas, por lo tanto, no sufriría el desgaste político que acarrean las grandes reformas. “La idea es que este Gobierno pueda dejar preparado el país para el Bicentenario, o al menos en proceso de reforma”, señala.

Además, destaca que se deben poner a personas adecuadas en puestos adecuados para resolver las necesidades básicas de la población. “Para que un país surja debe tener seguridad, salud y educación y en ninguno de estos sectores se está avanzando. Al contrario, estamos retrocediendo. Se debe tener a la población medianamente satisfecha en sus necesidades básicas para que a partir de ahí podamos pensar en qué otro tipo de reformas se necesitan”.

Reformar el Poder Judicial es un gran paso

Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), afirma que desde un enfoque minimalista, si se logra reformar el Poder Judicial, se habrá logrado bastante.“Es complejo, pero si el presidente Vizcarra mantiene el respaldo de la ciudadanía frente a este sistema corrupto y lo enfrenta, podría ser recordado en la historia”, opina.

Dentro de la crisis, el mandatario ha actuado rápido, sostiene. “Ha dado mensajes claros de que esto no puede continuar y ha convocado a gente de prestigio para conformar la Comisión de Reforma del Sistema Judicial”.

Por otro lado, Conterno sostiene que si bien se sabe sobre la corrupción en las obras públicas, la corrupción al hacer obras innecesarias es peor. “Los que hacen esos elefantes blancos que explican el déficit fiscal que estamos viendo hoy en día, deberían recibir penas muy duras. Como país, debemos fustigar a los responsables corruptos que hacen una obra absolutamente innecesaria, que nos hipoteca por muchos años”.