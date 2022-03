Lucas Ghersi, abogado constitucionalista y promotor principal de la campaña en contra de la Asamblea Constituyente, dijo que él ha planteado más cambios en la Constitución que impulsa Guillermo Bermejo.

“El Congreso se debería renovar no todo al mismo tiempo, sino por partes, para que participen permanentemente y además haya una válvula de escape: Si el presidente lo hace mal y la oposición bien, se castiga al presidente y se premia a la oposición o al revés. Es decir, debería renovarse por tercios”, declaró en Exitosa.

Consultado si la propuesta planteada es para una o varias reformas, Ghersi respondió: “Yo te dije, yo quiero más cambios en la Constitución que Guillermo Bermejo. Pero tiene que ser responsable, sin poder absoluto y sin demagogia”.

De otro lado, dijo que, antes -con la constitución del 79- no se podía convocarse ahora “las circunstancias son distintas”.

Lucas Ghersi indicó que el referido proceso viene siendo utilizado actualmente para “quebrar, romper y destruir” sistemas democráticos en Latinoamérica.

“Me temo que es bastante probable que eso (dictadura) termine ocurriendo en Perú [si se convoca a una Asamblea Constituyente]. No lo puedo afirmar al 100% pero podría ocurrir. Eso ocurrió en Venezuela, Bolivia, y, por un tiempo, en Ecuador; en América Latina hay una corriente política que no cree en la democracia liberal, cree en el autoritarismo”, puntualizó.