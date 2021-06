La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, aseguró este domingo que no fue su intención ofender al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, al decirle que entregue el padrón electoral a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

La excongresista se disculpó con el funcionario, pero reiteró la necesidad de que el padrón electoral sea remitido a los JEE para aclarar las supuestas irregularidades que se habrían presentado en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, desarrollado el domingo 6 de junio.

“Yo a Corvetto no le he dicho ladrón, he dicho que no se porte como un ladrón, pero como yo creo que Piero es lo que mi mamá, que en paz descanse, habría dicho: ‘es un caballerito’, yo no quiero de ninguna manera ofenderlo”, sostuvo en diálogo con Agenda Política.

“Voy a cambiar la frase para quitarle cualquier tono agrio y le voy a decir: ‘Pierito, corazón, entrega el padrón’. Vamos a quitarle la connotación dramática que le quieren dar y más bien vamos a ponerle afecto”, señaló.

En esa línea, indicó que el padrón electoral “le pertenece al pueblo” y consideró importante que se acepte el pedido de Fuerza Popular, puesto que “han existido serias irregularidades” que, según la también excandidata presidencial, “modificaron el resultado electoral”.

“Yo le tengo aprecio [a Corvetto], no tengo ningún ánimo de ofender a nadie. El padrón electoral como diría Pedro Castillo, le pertenece al pueblo”, manifestó.

(Video: Canal N)