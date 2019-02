Lourdes Flores pide que la fiscalía investigue aportes "con total objetividad"

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, descartó que haya pedido aportes económicos a Odebrecht en alguna de las reuniones que mantuvo con sus directivos y señaló que será la fiscalía la que determine quiénes habrían estado involucrados en presuntos aportes ilícitos que habrían llegado a sus campañas del 2006 y 2010.

"Estoy plenamente de acuerdo con que la investigación contra la corrupción debe ser exhaustiva y muy seria. Si he sido muy crítica es porque creo que no hay que politizarla ni conducirla desnaturalizando (su objetivo)", dijo en una entrevista a Canal N.

Lourdes Flores Nano indicó que le parece bien que se investiguen los aportes que recibió durante sus campañas, tanto la presidencial del 2006 como la municipal del 2010.

"Hay que darles a los fiscales toda la información que corresponde y también hay que saber decirles que una delación tiene características que tienen que ser contrastadas. Hay elementos que no se pueden soltar tan alegremente", señaló.

La lideresa del PPC respondió así a la información que difundió el programa "Panorama" sobre el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que señala que Flores Nano pidió a Jorge Barata un aporte de unos US$200 mil para su campaña del 2010.

El aspirante a colaborador señaló que este dinero se entregó en cuatro armadas de US$50 mil en efectivo y que, además, hubo otros aportes adicionales en la campaña del 2006.

"Yo me he reunido en 25 años muchas veces con estos señores (de Odebrecht). En algunos casos me han explicado proyectos que estaban en marcha porque había una relación pública en 25 años. Lo que sí descarto es que haya reuniones con contenido económico porque soy pésima en temas económicos. Nunca lo he hecho. No diría que nunca he pedido plata a la gente, pero en general esas reuniones (con Odebrecht) no tuvieron ese contenido", manifestó Lourdes Flores.

También recordó que, según el testimonio que dio Jorge Barata a fiscales peruanos, el ex directivo de Odebrecht dijo no recordar que haya apoyado económicamente sus campañas.

"Hasta hoy está esta declaración del señor Jorge Barata, que en las campañas municipal ni presidencial hubo dinero. Continuarán las investigaciones y es la fiscalía la que tendrá que hacer su tarea con toda objetividad", acotó.

La ex candidata también cuestionó a Horacio Cánepa, quien está siendo investigado por haber sido uno de los árbitros que presuntamente favoreció a Odebrecht en diversos laudos contra el Estado. Según Lourdes Flores, Cánepa es el aspirante a colaborador eficaz.

"Lo curioso y extraño de la delación es que, para resolver un problema personal de carácter delictivo, (Horacio Cánepa) saca información que no tiene nada que ver con el tema con enormes inexactitudes", comentó.