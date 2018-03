Lourdes Flores Nano espera mayor certeza en información sobre aportes que recibió de Odebrecht

“No tenga la menor duda que aunque me cueste una cana (…) Yo voy a poner el pecho de todas maneras. Digamos que, con información cierta”, señaló Lourdes Flores Nano, ex lideresa del PPC y ex candidata presidencial quien, según un correligionario suyo, Horacio Cánepa Torre, recibió medio millón de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en el 2006.

Según un informe de Canal N, el hombre que habría hecho la sindicación se llama Horacio Cánepa, un abogado, exdiputado, dirigente del PPC y también el árbitro favorito de Odebrecht cuando se ventilaban los desacuerdos y reclamos de la firma brasileña con el Estado.

Le tocó resolver al menos 16 laudos arbitrales. Su voto siempre fue a favor de Odebrecht. Hoy, se encuentra investigado precisamente por estos hechos. El hallazgo de 435 mil dólares en una cuenta en la Banca Privada de Andorra, lo puso en el punto de mira.

Cánepa es un hombre astuto y escurridizo. Una semana antes que la Fiscalía solicitara el impedimento de salida del país, ya había abandonado el Perú con destino a Estados Unidos.

Antes de partir, Cánepa buscaba negociar su situación legal. En ese contexto, se habría acercado a la fiscalía anticorrupción con un audio comprometedor en el que Lourdes Flores Nano habla sobre los supuestos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del 2006.

“En el momento en que salga algo, que sea claro o contundente los audios, este pechito no va a quitar cuerpo de ninguna manera, ni yo voy a pasarle la pelota a terceros”, manifestó Flores Nano.

El fiscal provincial anticorrupción Marcial Páucar del equipo especial tiene nueva información en su contra proveniente de la Banca de Andorra.