Lourdes Flores sobre financiamiento de Odebrecht: "No temo ir a la cárcel"

La excandidata del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano , aseguró que no teme ir a prisión por no haber reconocido públicamente que sabía de los aportes que recibió su campaña del 2010 de parte de Odebrecht a través de Horacio Cánepa.

"No (temo ir a la cárcel) porque considero que esto no es un delito. Vamos a explicar las dudas que puedan haber, con todo respeto a la autoridad, y vamos a librar una defensa fruto de esas explicaciones, pero me parece que es indispensable que se haga una investigación con todo rigor", señaló en declaraciones a Radio Santa Rosa.

Lourdes Flores aseguró que recién tuvo conocimiento de que Horacio Cánepa había recibido dinero por parte de Odebrecht a mediados del 2017, y que en ese contexto es que habló del tema en una conversación telefónica con el abogado que está siendo investigado por haber fallado en diversos arbitrajes a favor de la empresa brasileña a cambio de coimas.

"Lo supe cuando surgió este problema. Él (Horacio Cánepa) me dijo 'quiero que sepas de esta plata (de Odebrecht )' y dije 'bueno pues, qué vamos a hacer, pechar nomás'", recordó la excandidata.

Cuando se le preguntó por qué no reveló esta información a pesar de que Ollanta Humala y Keiko Fujimori estaban siendo investigados por aportes en sus campañas de parte de Odebrecht , Lourdes Flores dijo que ella tiene el derecho a guardar silencio y a hablar "cuando lo considere pertinente".

"Dije lo que tenía que decir cuando tenía que decirlo. Punto. Quiero ser sincera, no tengo obligación de brindarle al periodismo lo que quiere tener [...] Voy a guardar reserva porque los periodistas creen que son sacerdotes y yo me confieso con el sacerdote, no con la prensa", señaló Lourdes Flores .

"Considero que es mi deber que, si una persona ha querido hacer una contribución, en algún momento, a veces una cosa muy pequeña inclusive, me pide reserva, es mi deber guardar esa reserva", añadió.

La lideresa del PPC reconoció que "lo ideal" sería que los aportes hayan sido transparentes y responsabilizó de eso a los empresarios y aportantes que no quieren hacer pública su simpatía por alguna candidatura. "Lo idóneo es eso, pero en este tema, como no hay nada delictivo, ni tiene un origen que no sea lícito, voy a guardar la reserva. Es mi deber", señaló, para luego reconocer que sí sabe que hay más donaciones anónimas para su campaña.

En una entrevista que brindó el domingo al programa Cuarto Poder, Lourdes Flores reconoció que se reunió con Jorge Barata y Raymundo Trindade Serra, representantes de Odebrecht , en su casa en el 2010, pero negó que les haya pedido dinero, tal y como ha señalado un aspirante a colaborador eficaz.

La ex candidata también señaló que Horacio Cánepa, investigado por haber favorecido a Odebrecht en 16 laudos arbitrales contra el Estado peruano a cambio de millonarias coimas, financió más de 10 encuestas que fueron utilizadas por el PPC en la campaña municipal de ese año.