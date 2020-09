El pleno del Congreso aprobó ayer viernes, en segunda votación, la reforma constitucional para impedir que sentenciados en primera instancia por delito doloso puedan participar en las próximas elecciones 2021.

Este tema estaba pendiente desde hace más de dos meses, cuando fue aprobado en primera votación el pasado 5 de julio. Al ser una reforma a la Constitución, se requería una segunda votación, en otra legislatura, que supere los 87 votos.

La sesión de ayer fue convocada para discutir la admisión a trámite de la moción de vacancia planteada en contra del presidente Martín Vizcarra, a raíz del escándalo de los audios relaciones con el cantante Richard Swing.

Sin embargo, el portavoz de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, solicitó que antes se vea la segunda votación de la citada reforma. Ello en respuesta al mensaje que brindara en la víspera el jefe del Estado, en medio de la crisis política desatada.

“[Vizcarra] no solamente ha confrontado al Parlamento ayer con su mensaje, sino que ha deshonrado diciendo con mentiras que este Parlamento no quiere discutir la reforma política. En ese sentido, Alianza para el Progreso [pide que] antes de ver el tema de la moción de vacancia, debatamos el tema de la ley que impide la postulación a sentenciados en primera instancia. [...] La decencia está en juego hoy día. Y este Parlamento no solo tiene decencia, tiene moral, lo que no tiene hoy el señor Vizcarra”, expresó.

Este planteamiento fue respaldado por los voceros de otras bancadas, a lo que el presidente del Congreso, Manuel Merino, puso el tema a votación directamente.

En la primera votación, solo Fuerza Popular votó en contra del texto que bloquea el paso para que sentenciados en primera instancia, “en calidad de autoras o cómplices”, no puedan postular a cargos de elección popular.

Incluso impide que accedan a la función pública “mediante designación en cargos de confianza”.

Así fue la votación el 5 de julio, la primera votación:

Congresista Bancada Voto Rita Elena Ayasta de Díaz Fuerza Popular En contra Martha Chávez Cossío Fuerza Popular En contra Diethell Columbus Murata Fuerza Popular En contra Mártires Lizana Santos Fuerza Popular En contra Carlos Mesía Ramírez Fuerza Popular En contra Marcos Pichilingue Gómez Fuerza Popular En contra Liliana Pinedo Achaca Fuerza Popular En contra María Luisa Silupú Inga Fuerza Popular En contra Gilmer Trujillo Zegarra Fuerza Popular En contra Valeria Valer Collado Fuerza Popular En contra Napoleón Vigo Gutiérrez Fuerza Popular En contra Miguel Angel Vivanco Reyes Fuerza Popular En contra Edward Zárate Antón Fuerza Popular En contra Gilbert Alonzo Fernández Fuerza Popular En contra

En esta ocasión, en Fuerza Popular y en Unión por el Perú los votos fueron partidos. Los fujimoristas Gilbert Alonzo Fernández y Marco Antonio Pillingue respaldaron esta vez la propuesta, mientras que otros de sus colegas cambiaron su voto en contra de la primera votación a abstención.

Esto también ocurrió en Unión por el Perú, agrupación que en la primera votación respaldó en bloque la reforma. Ayer, tres parlamentarios se abstuvieron mientras que su vocero, José Vega, votó en contra.

Así fue segunda votación de la reforma

Congresista Bnacada Voto Rita Elena Ayasta de Díaz Fuerza Popular Abstención Martha Chávez Cossío Fuerza Popular En contra Diethell Columbus Murata Fuerza Popular En contra Mártires Lizana Santos Fuerza Popular Abstención Carlos Mesía Ramírez Fuerza Popular En contra Liliana Pinedo Achaca Fuerza Popular En contra María Luisa Silupú Inga Fuerza Popular Abstención Gilmer Trujillo Zegarra Fuerza Popular En contra Valeria Valer Collado Fuerza Popular Abstención Napoleón Vigo Gutiérrez Fuerza Popular Abstención Miguel Angel Vivanco Reyes Fuerza Popular En contra Edward Zárate Antón Fuerza Popular En contra José Vega Unión por el Perú En contra María Isabel Bartolo Unión por el Perú Abstención Javier Mendoza Unión por el Perú Abstención Rubén Ramos Unión por el Perú Abstención

Los argumentos

A diferencia de anteriores ocasiones, se utilizó la votación nominal y ya no a través de voceros, por lo que algunos parlamentarios llegaron a indicar el motivo de su voto a falta de debate.

Tal es el caso del congresista Gilmer Trujillo, portavoz alterno de Fuerza Popular, quien votó en contra “en salvaguarda de los principios de inocencia y pluralidad de instancias consagrados en nuestra Constitución, que requieren un amplio debate, y en coherencia con mi primer voto”.

Su colega de bancada, Carlos Mesía, también votó en contra “en defensa de los derechos humanos y contra la demagogia populista”.

Asimismo, el parlamentario Edward Zárate (Fuerza Popular) sostuvo que “sin debate, no hay democracia y no hay respeto al orden democrático y a la Constitución”. Por ello, votó igualmente en contra.

Similar argumento utilizó su colega Vigo Gutiérrez, quien opinó que “la norma no se logró debatir adecuadamente”. “Se está haciendo [una cosa] rápida. Y porque mi primer voto fue en contra, creo que [ahora] estaría bien votar en abstención”, refirió.

Igualmente, el fujimorista Mártires Lizana cuestionó que no se haya vuelto a abrir el debate sobre la reforma y que directamente se haya sometido a la segunda votación. “No dejan ni debatir. De mala manera llevan esto al pleno. En abstención”, aseveró.

Por otro lado, el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, al momento de votar a favor manifestó: “[…] Y dirigiéndome al que hasta hoy es presidente de la República, el señor Vizcarra, que ha dicho que va a estar atento a lo que votemos, puedo decirles que mi voto es sí, a favor de que no se elijan a aquellos que son condenados en primera instancia. Tome nota, señor Vizcarra”.

Implicancias

Con esta reforma se bloquea que en las próximas elecciones se presenten candidatos que tengan una sentencia en primera instancia, un tema que ha estado ampliamente en discusión y que, incluso, llegó a ser aprobado en primera votación por el Congreso disuelto.

El texto aprobado ya fue remitido al Ejecutivo para su promulgación este mismo viernes. Allí, se establece que “están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

Con esta medida también se impide que personas sentenciadas ejerzan la función pública “mediante designación en cargos de confianza”.