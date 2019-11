El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó impedimento de salida del país por ocho meses contra fiscal supremo Tomás Gálvez, quien investigado por sus nexos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según la resolución, la medida se aprobó porque se trata de una investigación preliminar contra la “pluralidad de personas” en las que habrían intervenido “funcionarios o servidores públicos” y precisa que la presunción de inocencia no excluye la posibilidad de aplicar medidas de coerción personal.

#LoÚltimo. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone impedimento de salida del país por ocho meses contra fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, investigado por tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal. https://t.co/sqHRZCPjxw pic.twitter.com/rnC7CF4Nkj — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 18, 2019

Como se recuerda, en la audiencia del pasado 15 de noviembre la defensa del fiscal supremo afirmó que se allanaba al pedido, pero rechazó las imputaciones en su contra y dijo que es "víctima de persecución".

"Soy absolutamente inocente. Estoy siendo víctima de persecución y por eso me he allanado a las medidas que la fiscalía solicite. Si la fiscalía cree que se debe dictar la medida (de impedimento de salida del país) para una mejor investigación, me someto, no tengo ningún inconveniente", dijo el fiscal supremo.

Tomás Gálvez aseguró que la investigación en su contra se basa en hechos “absolutamente lícitos” que fueron registrados en conversaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza, quien afronta un proceso de extradición en España.

El pasado 1 de agosto, el Poder Judicial había declarado fundado el requerimiento de la Fiscalía Suprema Penal y ordenó que Tomás Gálvez no salga del país por ocho meses. Sin embargo, dicha decisión se tomó sin escuchar los argumentos del imputado.

El 23 de agosto, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema anuló la resolución del juez Hugo Núñez Julca y ordenó que se convoque a una audiencia en la que Gálvez Villegas y su defensa puedan realizar sus alegatos de defensa.

Cabe indicar que el fiscal supremo es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal. El proceso incluye a Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.

Tomás Gálvez es actualmente miembro de la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano principal del Ministerio Público. La investigación de su caso está a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez.