Salvador Ricci: Para que esté tranquilo mi amigo, en esto nos está ayudando, ¿sabes quién? Mario Mendoza, que tú lo conoces. Mario Mendoza es pata y él me está ayudando en eso. ¿Qué pasa? Ellos se han presentado a un juzgado y el juzgado los ha choteado. Y no solamente los ha choteado, sino que no les ha dado la razón en nada. Y han tomado el nombre de Fonafe porque ellos tienen una pretensión de ganarle a Fonafe mis acreencias. Mis acreencias, que son por 10 millones ó 15 millones, ellos con trafa se la quisieron comprar a Fonafe, pero Fonafe los anuló. Estoy hablando del año 2008, hace nueve años o diez años ya. Y ellos, hace dos años se han despertado y han querido meterse de nuevo (…) Yo te voy a dar la documentación.