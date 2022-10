El virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que pedirá una reunión con el titular del Parlamento, José Williams Zapata, para darle las leyes de que requiere la capital para su desarrollo.

“Te adelanto que voy a pedir una reunión con el presidente del Congreso, que es un héroe del Cenepa y Chavín de Huántar, quisiera visitarlo y darle las leyes que necesitamos para Lima. Lima es la única región que no es región”, aseveró.

En esa línea, dijo que reclamará al Congreso facultades en educación y salud, competencias que actualmente son competencias del Gobierno Central.

“Lima es la única región que no es región, solo en el papel lo es. Todas las regiones tienen competencia de educación y salud para empezar, yo quiero trabajar en salud y educación porque sé hacerlo, con el mismo presupuesto, tengo hospitales solidarios en cada distrito. Eso lo solucionamos en una”, dijo.

Al ser consultado sobre si se reuniría con el mandatario Pedro Castillo, López Aliaga reiteró que no mantendría un encuentro con el jefe de Estado debido a las investigaciones que pesan en su contra y a los cuestionamientos que hay contra su gestión.

“Si todo el Perú sabe que este señor [Pedro Castillo] ha destrozado la economía, alguien que ha quitado la confianza, quita la inversión, si no hay inversión no hay consumo. Yo le pido la renuncia inmediata”, expresó.

“El señor Castillo me invitó a ser premier y yo dije ‘bueno me inmolaré, pero lo haré por el bien del Perú' y le dije que sí podría ser pero yo pondría a la gente de ministros y me dijo ‘no pues’”, agregó.

López Aliaga, de Renovación Popular, superó a Daniel Urresti, de Podemos Perú, por poco más de 47 mil votos, de acuerdo al reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 97,5% de las actas contabilizadas.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Rafael López Aliaga