Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, aseguró que su plan de gobierno tiene más de 1,200 páginas y que ha sido redactado durante los últimos 10 años dentro de su agrupación política.

“El plan de gobierno completo tiene 1,200 páginas redactadas durante 10 años”, aseguró esta mañana en una entrevista a RPP.

El postulantes de Renovación Popular señaló que el plan de gobierno que han presentado formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incluye “lo que se ha podido poner” dentro del formato que exige el ente electoral.

Cabe indicar que el documento que se puede descargar de la página web del JNE y del portal “Voto informado” de la ONPE tiene 28 páginas sin contar la portada.

“El plan de gobierno tiene más de 1,200 páginas [ no es lo que el JNE tiene] El JNE tiene un formato chiquitito. Hemos puesto lo que se ha podido poner en el formato del JNE”, aseguró.

Rafael López Aliaga aseguró que este documento lo ha trabajado como parte del partido Solidaridad Nacional en el cual fue jefe de plan de gobierno.

“Yo he sido jefe de plan de gobierno de más de 10 años, del partido Solidario, que es un partido en el que Luis Castañeda Lossio fue fundado. En este momento, por salud, no está en el partido, yo he asumido el cargo del partido Solidario”, precisó el candidato presidencial.

En ese sentido, también dijo que él mismo fue el encargado de escribir todo lo que leyó durante el debate presidencial que organizó el JNE y en el que participó el último 31 de marzo.

“Preferí leer porque quedó por escrito un planteamiento de 80 puntos. Yo solo (lo redacté). Esas cosas son personales porque es un plan de gobierno que tienes que resumirlo en 1 minuto, 30 segundos. El formato está hecho para show y no estoy para show, estoy para dar planteamientos concretos”, aseguró.

Rafael López Aliaga y las vacunas

Entre estos planteamientos, Rafael López Aliaga insistió en su iniciativa de ir personalmente a buscar una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir vacunas contra el coronavirus (COVID-19) asegurando que este ha ofrecido dosis que no van a necesitar para inmunizar a su población.

“Biden dice que le están sobrando vacunas porque espera tener para junio a casi toda la población (vacunada). Biden ha dicho claramente ‘¿qué país desea estas vacunas’. Sagasti debería tomarse un avión mañana, hacer algo por el Perú [Pero no hay casos de presidentes, todo se hace por canales oficiales] Yo soy gerente, cuando quiero algo, voy y busco la cabeza”, manifestó.

Lo que Joe Biden ha dicho sobre este tema fue el 10 de marzo, según informó la agencia EFE, cuando dijo que ayudarán a otros países del mundo luego de asegurar vacunas para los estadounidenses.

“Esto no es algo que pueda detenerse con una valla o un muro, por altos que sean. Así que no vamos a poder estar seguros hasta que el mundo esté seguro [...] Vamos a asegurar que cuidamos primero de los estadounidenses, y después vamos a intentar ayudar al resto del mundo”, aseguró el presidente.