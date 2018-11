El congresista Guido Lombardi renunció esta tarde a la bancada de Peruanos por el Kambio arguyendo que en la misma existe "escaso compromiso con las líneas matrices del Gobierno" y desde ahí "no es posible darle al presidente el apoyo que sus propósitos merecen".

Consideró cuestionable, en ese sentido, la alineación del oficialismo con el voto de bancadas "que pretenden blindar a las organizaciones políticas respecto a delitos".

"No le debo adhesión a un grupo que ha mostrado, con honrosas excepciones, escaso compromiso con las líneas matrices del gobierno, por lo que he llegado al convencimiento que desde la actual bancada no es posible darle al presidente Vizcarra el apoyo que sus propósitos merecen", sostiene en una carta enviada a los voceros de su ya ex bancada.

"Ha pesado en mi decisión constatar diversas contradicciones entre lo que significa una lucha frontal contra la corrupción y y la acción política que ello supone", añade.

Lombardi remarcó que desde su independencia continuará apoyando temas vinculados al programa por el que fue elegido: "sostenibilidad medioambiental, pueblos originarios, agua y saneamiento al alcance de todos los peruanos".



La renuncia de Lombardi fue dada a conocer por el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, quien lamentó el alejamiento del legislador y le deseó éxitos.