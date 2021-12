El legislador de Perú Libre, Guido Bellido, señaló que el abrazo que protagonizó con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no fue un símbolo de pacto y que es consecuente con sus convicciones.

“No soy ningún patán, lo cortés no es ningún pacto, dejo en claro, no estoy en competencia por nada, ni con nadie; solo soy alguien que actúa de manera coherente con mis convicciones. (Caso cerrado- Abrazo de la presidenta del Congreso.)”, escribió en su cuenta de Twitter.

(Caso cerrado- Abrazo de la presidenta del Congreso.) pic.twitter.com/qgu9Ye641R — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) December 19, 2021

En otro mensaje, Bellido Ugarte explicó que se trató de un “abrazo no autorizado”.

Lamentó que haya personas “malintencionadas” que “tiran odio en su contra”.

“La verdad por delante, no fue ningún acuerdo de ningún tipo, solo fue un abrazo no autorizado, cuando se paró la Presidenta me abrazó, solo atiné a reírme. Sin embargo hay tanta gente de mala fe que pretende echarme montañas de odio por eso, pero no importa”, aseveró.

El abrazo entre ambos parlamentarios se dio en la sesión del pleno del último jueves, luego de que se rechazara la admisión de la moción de censura presentada contra Alva Prieto. El recurso había sido presentado por Guillermo Bermejo y se sustentaba en las supuestas declaraciones en contra del Gobierno que habría hecho la titular del Congreso durante su reunión con diputados españoles.

La moción contra Alva solo obtuvo 20 votos a favor frente a 83 en contra y 16 abstenciones. La bancada de Perú Libre tuvo una votación dividida.

A favor se pronunciaron el promotor de la moción y otros como Luis Kamiche, Silvana Robles y Víctor Cutipa. Sin embargo, hubo más votos en abstención dentro de Perú Libre. Así votaron el vocero, Waldemar Cerrón, y sus colegas Guido Bellido, Margot Palacios y otros.

Luego de su abrazo, las cámaras del canal del Congreso captaron que la congresista Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, tuvo un breve intercambio de palabras con Guido Bellido.

Minutos después, Guido Bellido escribió en su cuenta de Twitter que la moción de censura contra la titular del Poder Legislativo fue una iniciativa que no fue consensuada con el resto de la bancada.