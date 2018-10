“Ya llegó información de Andorra sobre Villarán, Atala y Línea 1 del Metro”

¿Cuántas asistencias judiciales se han solicitado a Brasil?

En el 2017 fueron atendidas 13. En el 2018 han sido atendidas y ejecutadas también 13. Aún hay asistencias judiciales pendientes.



¿Qué es lo pendiente?

En los próximos días, el Equipo Especial va a realizar la toma de declaraciones de exdirectivos de Odebrecht en Curitiba (Brasil). No puedo revelar a quiénes. No quisiera invadir competencias.



¿El equipo busca interrogar nuevamente a Jorge Barata?

Como este es un pedido pendiente, quisiera que sean los mismos fiscales del Equipo Especial que confirmen esa información. Sin embargo, seguro en la línea de investigación estará recabar nueva información de Barata.



¿Llegó información de los servidores Drousys y My Web Day? Odebrecht registraba sus actividades ilícitas en este medio.

No, aún no. Se han hecho las diligencias con autoridades de Brasil y Suiza. Saben de la importancia que tienen estos servidores para las investigaciones en el Perú. Esperamos que esto llegue las próximas semanas y no se dilate hasta el próximo año.



Si llegan estos servidores, ¿se verán involucrados nuevos políticos en casos de corrupción?

Pueden pasar dos cosas: abrir nuevas líneas de investigación y, segundo, los fiscales que ya tienen carpetas iniciadas, pueden seguir corroborando sus hipótesis.



¿Andorra ha enviado pruebas?

Tenemos una relación muy buena con el Principado de Andorra. De las 17 asistencias judiciales, 13 ya han sido atendidas. Llegó información bancaria y financiera, también declaraciones.



¿Por qué casos?

Ya llegó información sobre la no revocatoria de Susana Villarán, sobre Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú y sobre Jorge Cuba del caso Línea 1 del Metro.



¿Qué es lo que han enviado?

No he tenido acceso a los documentos. La información ha sido remitida a los fiscales que investigan los casos.



¿Y qué ha llegado de Suiza?

En Suiza hay un total de 21 asistencias judiciales, de las que 14 ya han sido atendidas. Hubo colaboración espontánea con este país. Ya envió información sobre cuentas de Gustavo Salazar del caso Vía Evitamiento Cusco, y de Gil Shavit del caso Félix Moreno. Estas son cuentas se han congelado.



¿Han incautado dinero de empresas offshore?

En el caso de Alejandro Toledo con Ecoteva hay una buena cantidad de millones de dólares. Esa es la cifra más significativa de dinero respecto a una incautación.



¿Toledo será extraditado?

Entiendo la indignación de la gente. Toledo está con una extradicción activa. Estamos esperando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos diga si hay una consulta sobre el cuadernillo de extradición, para que de una vez se pueda elevar al Departamento de Estado y un representante de esa entidad representante al Perú y lo eleve a la Corte.



Entonces aún hay para rato...

Decir que el expresidente Toledo llega al Perú antes de fin de año sería irresponsable de mi parte.



¿Hay otro proceso de extradición pendiente?

Propiamente, por este caso hay una persona del Comité de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro Mariella Huerta Minaya que también está en los Estados Unidos. Gustavo Salazar también me parece que está con extradicción.



¿Otros países han pedido declaraciones a Perú por el caso Odebrecht?

En Bolivia nos pidieron declaraciones que se tomaron por fiscales peruanos que podrían involucrar actos de corrupción.



A partir del acuerdo que firmó el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, con la empresa Odebrecht, ¿se ha agilizado la colaboración?

No quisiera hacer una calificación del antes y después. Hay que reconocer que a partir de ese “renganche” ha habido asistencias judiciales que estaban rezagadas y pendientes que se han vuelto a retomar.



Vela dijo que cuando el fiscal Hamilton Castro estaba al mando del equipo todo está congelado…

No voy hacer un juicio de valor sobre mis colegas. Trabajé muy bien con el fiscal Castro. Prefiero abstenerme de calificarlo. El trabajo hoy sigue siendo fluido y responsable.



¿Qué es lo que se viene para su despacho?

Hemos impulsado desde el año pasado para que con Brasil podamos celebrar un acuerdo de colaboración de un equipo conjunto de investigación.



¿Qué significa ello?

Es un instrumento de cooperación internacional que permitirá compartir información y ejecutar diligencias entre fiscales peruanos y brasileños sin la necesidad de mayores trámites burocráticos.



¿Dentro de cuanto tengo estará listo?

Esperamos que en las próximas semanas llegue una respuesta de la justicia brasileña para efectuar ese conjunto de investigación que dinamiza la entrega de información con grado de optimización.



El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha sido sindicado como presunto integrante de los “Cuellos blancos del Puerto”, ¿debe dar un paso al costado?

Soy un institucionalista. Creo que en la ley y en la Constitución. El doctor Chávarry es el fiscal de la Nación y hay que respetar la jerarquía.