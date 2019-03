Liliana La Rosa: "El presidente (Vizcarra) no va a la reelección el 2021"

La ministra de Inclusión y Desarrollo Social, Liliana La Rosa, aseguró que el mandatario, Martín Vizcarra, no irá a la reelección el 2021 -tal como lo deslizó el congresista Salvador Heresi- dado que es un "demócrata" y que la Constitución lo prohíbe.

" Nuestro presidente ya lo ha dicho, que está gobernando hasta el 2021 y en eso está puesto toda su energía" , refirió. "El presidente ya dio su afirmación de que el no va a postular (el 2021). Así que no hay ninguna duda, que no se siembre ninguna duda, está todo claro: tenemos un demócrata y un líder gobernando", añadió en declaraciones a Canal N.

La titular del Midis precisó que el "compromiso" de Vizcarra con el "pueblo" es hasta el 2021. "El compromiso es que vamos a bajar la pobreza y trabajar por el desarrollo", apuntó.

Le responde al expresidente García

Respecto a las continúas críticas del expresidente, Alan García, a los bajos resultados del Gobierno en la lucha contra la anemia, la ministra recordó que los índices de anemia llegó al 60.6% al término del gobierno de Fujimori.

"En estos casi 20 años ya, se ha bajado hasta 41.1% por supuesto que es poco. El presidente García gobernó en dos períodos, pero seguimos con picos altos. Qué es tenemos que hacer. Más allá de las críticas, expresidente García, aquí pierden los niños, por lo que tenemos que seguir sumando. Tenemos que respetar el liderazgo del presidente Vizcarra ya que por primera vez en la historia, lleva adelante un plan multisectorial", dijo La Rosa.

Anotó que cada ministerio tiene que rendir cuentas e indicadores. "Señores expresidentes sumen, no es momento de confrontación sino de proteger a la infancia", agregó.