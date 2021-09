El líder indígena awajun, Ismael Pérez Petsa, indicó que -esta mañana- se reunión con el jefe de Estado, Pedro Castillo, para abordar los problemas de su comunidad, dado que, si bien se ha reunido con el premier Guido Belido, “no entiende el problema de la Amazonía”.

Dijo que llevaba 20 días en Lima pidiendo al jefe de la PCM su apoyo para solucionar los problemas de la contaminación ambiental y la redistribución del canon de su comunidad, “sin respuesta”.

“ El premier nos ha recibido, pero no entiende el problema de la Amazonía. Eso es el problema . Le he explicado varias veces, pero no he logrado hacerle entender y prácticamente a ninguneado la agenda que tiene el circuito petrolero y viendo que ya no hay credibilidad ni atención, hemos pasado a la primera instancia que es el presidente de la República”, dijo en declaraciones a la prensa.

A reglón seguido, acotó que el mandatario lo ha recibido y “esperemos que ese gesto de hermandad se concretice, para llevar algo concreto el día 5 (de octubre) para la Amazonía”.

Ismael Pérez Petsa se reunió hasta en tres oportunidades con el premier Bellido. Tras la reunión con Castillo, Pérez indicó que este se ha comprometido en ir el 5 de octubre hasta la Estación de Bomberos Ramal Norte de Petroperú en Daten de Marañón en Loreto.

“Me parece que hay pugna de poderes (en el Gobierno) que no se puede avanzar, Me parece que no se entienden entre ellos. Al final todo se acepta, pero al final no se concretiza”, añadió. Pidió que quien llegue el 5 de octubre llegue con un decreto supremo con todas las soluciones a sus demandas.