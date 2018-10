'Ley Mulder': Limbo jurídico impediría a las entidades estatales contratar publicidad

Advierte riesgos. La Defensoría del Pueblo advirtió que tras la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la llamada 'Ley Mulder' que impedía a las entidades estatales contratar publicidad en los medios de comunicación privado, estaríamos ante un "limbo jurídico" lo que dificultaría a las entidades públicas contratar publicidad.

"Nos parece una excelente noticia (la decisión del TC que declaró inconsttitucional la 'Ley Mulder') porque se violaba el derecho a la información y la igualdad, pero ahora entramos a una etapa que no debemos perder de vista. Sucede que al ser declarada inconstitucional, no recobran vigencias las normas derogadas con lo que entraríamos a un limbo jurídico, con lo cual no se va a poder contratar (publicidad)", explicó en entrevista con RPP Noticias el defensor, Walter Gutiérrez .

En ese sentido, subrayó la necesidad de que se emita una norma -lo más pronto posible en el Congreso- que regula, permita la transparencia y la eficiencia con la que se contrata publicidad en las entidades del Estado.

"Lo más probable es que suceda eso (que las entidades del Estado no puedan contratar) por lo que es importante que el Congreso regule ello. Cabe precisar que no porque se anula una ley, recobra vigencia las leyes que fueron derogadas", advirtió.