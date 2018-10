Letona sobre Hinostroza: Pablo Sánchez tiene que explicar por qué no actuó

La vocera de la bancada de Fuerza Popular, Úrsula Letona, consideró que el fiscal supremo Pablo Sánchez no puede pretender exonerarse de responsabilidad tras la fuga del destituido juez supremo César Hinostroza .

"No puede pretender exonerarse de responsabilidad cuando es su competencia", dijo en Canal N, donde indicó que el también exfiscal de la Nación omite que había emitido medida administrativa de restricciones contra Hinostroza.

Asimismo, Letona remarcó que Pablo Sánchez no tenía por qué esperar el expediente, ya que este contaba con presentaciones de los congresistas.

"No puede pretender exonerarse de responsabilidad cuando es su competencia. Tiene que explicarle al Congreso y al país por qué no actuó para permitir que Hinostroza responda por sus delitos", expresó

Finalmente, Letona enfatizó que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , no tiene competencia en este caso.

Como se recuerda, Pablo Sánchez rechazó que haya existido negligencia de su parte en el caso del destituido juez supremo, quien tenía una orden de impedimento de salida del Perú.

Señaló que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, "pudo actuar de inmediato", pero debía cumplirse "un procedimiento interno", por lo cual él procedió de acuerdo a ley una vez que recibió el expediente de Hinostroza.

"Que no nos vengan a echar la culpa de lo que sucede en otros sitios. El fiscal de la Nación recibió la denuncia el día de ayer con todo el expediente porque él se excusó. Lo cierto es que él se excusó en los otros casos, pero en este no. Él pudo actuar de inmediato, pero me lo derivó a mí", insistió.