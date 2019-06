Letona sobre audio: No concreté ningún servicio y no hubo nada ilegal

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) aseguró que no se cometió nada ilegal, luego de difundirse un audio donde habla con varias personas de una resolución emitida por el Ministerio de la Producción (Produce), a fin de buscar que quedara sin efecto.

En Canal N, detalló que quienes grabaron el audio acudieron al Estudio Echecopar, donde ella trabajaba, para que intercediera con un cliente suyo, Tecnológica de Alimentos, a fin de llegar a un acuerdo por un litigio.

"Yo no intercedí ante [Daniel] Abugattás. No concreté ningún servicio con estos señores que graban la conversación, no fuimos sus abogados, no intervenimos. No era funcionaria y no fui representante del Estudio Machado. No fueron nuestros clientes", señaló.

Explicó que efectivamente la conversación data del 2012, en el gobierno de Ollanta Humala, y precisó que dejó de ser funcionaria de Produce en el 2009, tras lo cual se dedicó a la actividad privada como abogada del Estudio Echecopar.

"Yo me ratificó, después de siete años, de que legalmente es posible tumbarse la resolución 108 en términos coloquiales, tanto es así que la Contraloría, en el año 2015, declara que esta resolución atenta contra la resolución. En palabras simples, esta resolución fue emitida ilegalmente", aseveró.

Letona refirió que en aquel año Daniel Abugattás era miembro de la Comisión de Producción del Parlamento y la intención de buscarlo era para denunciar esta resolución por considerarla ilegal.

No obstante, admitió que en el 2012 sus comentarios "fueron ligeros", aunque descartó que se haya abordado algo ilegal. También dejó en claro que era una conversación privada y jamás imaginó que alguien la iba a grabar.

"Quiero dejar claro: acá no hay una actuación ilegal o antiética. Puede ser que mi comentario haya señalado en ese momento, conforme lo decía la prensa, que todo esto haya estado en un tema de corrupción. Han pasado siete años, a mí no me consta y no ha habido una sola investigación, por lo tanto me disculpo con cada una de las personas mencionadas", manifestó.

En ese sentido, la parlamentaria reiteró que no intervino y no tuvo nada que ver con la derogación de la resolución 108. También aseguró que las denuncias en su contra surgen después de verse los casos de Daniel Salaverry y Roberto Vieira en la Comisión de Ética Parlamentaria.

"Vengo recibiendo dos emisarios de algunas personas investigadas en la Comisión de Ética que me hablaron de que me iban a sacar audios, denuncias. Creo que (detrás está) gente involucrada a la Comisión de Ética. Básicamente ha sido desde que vimos la causa de Salaverry y Vieira. No voy a acusar, pero tengo pruebas. Tengo sospechas de que a raíz de mi actuación en la Comisión de Ética es que cada semana tengo que sentarme a defenderme de mentiras", sentenció.

Cabe indicar que el diálogo data cuando Letona aún no era parlamentaria, sino ejercía como abogada, en el 2012. Además, allí se refiere a Daniel Abugattás, cuando este era congresistas del Partido Nacionalista.

"Yo voy a aprovechar esta relación con Abugattás, con Miguel juntos vamos a trabajar este tema. Yo quisiera saber qué necesitan, o sea nosotros podemos conseguir que se tumben la resolución, sí, pero si solamente tumbándose, eso no nos beneficia", se le escucha decir a Letona.

La legisladora hace referencia a La resolución directorial 108-2012-PRODUCE que permitió que la empresa Pesquera Mar recupere sus permisos de pesca y licencia de funcionamiento industrial. Incluso tildó de "corrupto" al entonces ministro de Producción, José Urquizo.