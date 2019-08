La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) afirmó que no continuará en la política luego de que culmine el actual periodo parlamentario, debido a que es una actividad "muy difícil".

"No [seguiré en política], eso sí que no. No soy militante de Fuerza Popular. En el 2017 renuncié a la militancia del partido porque era miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Al renunciar al comité, renuncié al partido y en noviembre del año pasado renuncié a la bancada", señaló.

Si bien remarcó que formalmente sigue perteneciendo al grupo parlamentario naranja, en vista de que hasta la fecha no han aceptado su renuncia, la política no va con su "perfil".

"No tengo militancia en ningún partido político. Vine a hacer un aporte técnico como jefa del plan de gobierno y estoy un poco curada de lo que significa el ejercicio de la política en el país. Es una actividad muy difícil y creo que está pensada para personas con otro perfil distinto al mío", declaró a Canal N.

Úrsula Letona comentó que, al finalizar el periodo legislativo, espera regresar a la actividad privada, "pero no necesariamente en el sector pesquero", donde se desempeñó por varios años.

"Yo he trabajado en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio del Interior, de Defensa, de Transportes, en la Presidencia del Consejo de Ministros. Yo soy experta en gestión pública, supongo que voy a seguir vinculada al ejercicio", expresó.

Este miércoles, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en su contra por presuntamente haber intentado favorecer a la empresa Pesquera Mar S.A.C. cuando ejercía como abogada del estudio jurídico Echecopar en el 2012.