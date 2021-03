A casi un mes de las elecciones presidenciales, el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, lidera las preferencias electorales según una encuesta presentada hoy por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Según informó el diario La República, Lescano ocupa el primer lugar con el 13.9% de intención de voto.

El segundo lugar lo ocupa Rafael López Aliaga, con el 9.5%.

Asimismo, la encuesta aún muestra una fuerte la indecisión y el rechazo de candidatos: un 17.6% no votaría por ninguno, un 10.3% no sabe por quién sufragar, un 2.5% piensa hacer voto en blanco o viciado y un 0.2% planea no ir a los comicios.

Ficha técnica: el estudio consultó de forma telefónica a la población del 8 al 11 de marzo últimos. Tiene un margen de error de 2.8 puntos (encima y debajo) en cada resultado de nivel nacional.