Lava Jato: Testimonio de José Spinola complica más a Alan García, según Fiscalía

El abogado brasileño José Américo Spinola declaró por más de dos horas ante el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía y de la Procuraduría Ad hoc en la ciudad de Curitiba (Brasil).



Spinola tenía que aclarar lo señalado por Marcos Grillo, exfuncionario de Odebrecht, quien afirmó que el contrato por una conferencia que dio Alan García en el 2012 fue ficticio.

¿Qué fue lo que respondió? Fuentes de Gestión indicaron que el testigo ratificó que el contrato y el recibo de pago por US$ 100 mil al líder aprista fueron falsos. Su estudio jurídico lo elaboró para darle licitud a la transacción, relataron las fuentes.

Sostuvo que el gestionó el desembolso por pedido de Marcos Grillo, quien lo buscó en su oficina. Le explicó que Odebrecht no quería aparecer como la empresa que pagó a García.



Spinola afirmó que fue infelizmente un “instrumento” de Odebrecht para pagar a García por su conferencia para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP).

“Para eso se valió de un contrato ficticio para que él (Spinola) pueda facturar como si fueran honorarios profesionales cuando en realidad estaban siendo instrumento de un pago no contabilizado. Es decir, una operación estructurada”, comentó una fuente.

Spinola reveló que Odebrecht le transfirió los US$ 100 mil para García y este luego hizo la transferencia al expresidente. Por dicho trabajo con su estudio jurídico, el brasileño recibió US$ 15 mil de comisión. La FIESP no habría tenido relación con el contrato.

¿El dinero fue la Caja 2?

Spinola contó a la justicia peruana que las coordinaciones con Marcos Grillo fueron en persona, por teléfono y a través del sistema Drousys. Este era un sistema de correo electrónico que usaba Odebrecht para coordinar los pagos estructurados.



¿El dinero pagado a García salió de la caja 2? Es algo que no precisó Spinola. Sin embargo, la Fiscalía presume que sería así pues Grillo era un generador de recursos del Departamento de Operaciones Estructuradas (coimas). Eso lo tendrá que revelar Jorge Barata.

Barata también tendrá que explicar a la Fiscalía por qué pidió a Marcos Grillo pagar a Alan García por su conferencia a través de un contrato ficticio.

“Se elaboró una ficción jurídica para establecer un contrato donde no la había. Grillo y Spinola hicieron el contrato. Spinola necesitaba facturar legalmente. El dinero tenía que llegar legalmente a García”, indicaron las fuentes.