Un enfrentamiento verbal entre los congresistas Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) y Manuel Dammert (Nuevo Perú) llevó a que el debate sobre el informe final de la Comisión Lava Jato sea interrumpido en dos oportunidades e incluso a que la Mesa Directiva convoque a Junta de Portavoces.

El incidente empezó cuando Del Castillo estaba en uso de la palabra y le otorgó una interrupción a Dammert , quien aprovechó unos minutos para exponer los hallazgos del informe de minoría que sí considera que Alan García y otros exfuncionarios de su segundo gobierno debían ser investigados por los pagos ilícitos de Odebrecht.

"Sería bueno, ya que habla de operaciones durante el gobierno aprista, con funcionarios apristas que siguen vigentes, con una cuenta (en Andorra) que sigue vigente, que Jorge del Castillo dé explicaciones", comentó el parlamentario.

Jorge del Castillo minimizó estos comentarios y el informe de minoría. "Interrumpe para leer el mamotreto que ya leyó tres veces. Esto (el informe de minoría) no sirve para nada. Lo tiramos al tacho de basura", comentó el aprista antes de lanzar el documento al suelo.

Manuel Dammert volvió a pedir una interrupción para responder a Del Castillo , quien se negó a otorgársela en medio de reclamos. "No respondo con fuerza porque no quiero afectar la salud mental o física del señor parlamentario [...] Cuidado con el 'bobo'", comentó el aprista.

Pese a esto, con el micrófono apagado, el congresista de Nuevo Perú insistió en acusar a miembros del Apra de tener vínculos con personas que tienen cuentas en Andorra. Jorge del Castillo le exigió que retire esta frase, algo que Manuel Dammert se negó a hacer.

"Hay una cuenta en Andorra probada con gente del partido aprista que ha hecho negocios, gente vinculada a Jorge del Castillo y Alan García. Eso lo he dicho y lo reitero", señaló.

Este entrampamiento llevó a una primera suspensión del debate por unos 15 minutos, Sin embargo, cuando se retomó la sesión y se le volvió a pedir que retire las palabras, Manuel Dammert se mantuvo firme en su acusación.

Yo no voy a retirar lo que varias investigaciones dicen: la cuenta en Andorra está vinculado al señor @AlanGarciaPeru — Manuel Dammert (@ManuelDammert) 8 de noviembre de 2018

"He dicho que hay una cuenta en Andorra que tiene que ver con Alan García. He dicho que hay un señor o varios que tienen negocios hoy. He dicho que el congresista ( Jorge del Castillo ) junto con el Apra tienen que ver porque son parte del gobierno aprista y eso está en investigación y es informado por periódicos. De eso no voy a retirar nada. Eso es cierto, público y está en trámite judicial y en la fiscalía [...] ¿Qué cosa quieren? ¿Que a través del insulto, la gritería, la mañosería, uno se asuste? No señor", reclamó Dammert.

Ante esto, la vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, volvió a suspender el debate y convocó a Junta de Portavoces para superar el incidente.

Este no es el primer enfrentamiento que obliga a interrumpir la discusión sobre el informe final de la Comisión Lava Jato. El miércoles 7 de noviembre, congresistas de diversas bancadas discutieron en el pleno, también por el informe de minoría que halla presunta responsabilidad penal en Alan García y ex ministros de su gobierno.