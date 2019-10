El exejecutivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli afirmó ante el Equipo Especial Lava Jato que la constructora pagó US$30 mil al expremier César Villanueva con dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas.

Según informó IDL-Reporteros, el testigo indicó que Odebrecht hizo dicho aporte a la campaña de reelección de Villanueva como gobernador regional en 2010, por su apoyo prestado en la licitación del proyecto de la carretera San José de Sisa.

Afirmó que el codinome “Curriculum vita” pertenece al expresidente del Consejo de Ministros por sus iniciales. Martorelli dijo que el monto fue entregado en efectivo, a través de un integrante de la empresa en Perú. El dinero, según el exdirectivo, fue de la Caja 2 de la constructora.

Jorge Barata había revelado en setiembre a la justicia peruana que el excongresista de APP había recibido US$ 60 mil de la constructora.

Cabe recordar que Villanueva negó haber recibido sobornos de Odebrecht y adelantó que colaborará con las investigaciones de la Fiscalía.

Otros codinomes

Además, el colaborador explicó a los fiscales que en el periodo de licitación de la carretera San José de Sisa hizo una programación de pagos ilegales para César Villanueva (US$ 300 mil); Marco Díaz (US$ 65 mil) y Celso Gamarra (US$ 400 mil). Identificó a Díaz como “MeuDeus” y a Gamarra como “Italiano”.

IDL Reporteros informó que Marco Díaz fue gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), organismo adscrito al Gobierno Regional de San Martín, que estuvo a cargo de la construcción de la citada obra.

En tanto, Gamarra fue director de concesiones del MTC. De acuerdo con las investigaciones fiscales, Gamarra habría dado instrucciones a los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht. Actualmente es investigado por el fiscal Germán Juárez.