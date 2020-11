Luego de tres años, un monitor independiente designado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos certificó el nuevo programa de integridad de Odebrecht. Se corroboró que el sistema de conformidad de la empresa, incluyendo sus políticas y procedimientos, está diseñado e implementado para prevenir y detectar violaciones a las leyes anticorrupción

Para Marco Siqueira, este es el inicio de un nuevo ciclo para la constructora, tras el escándalo de corrupción Lava Jato. Su gestión en la firma brasileña empezó desde hace seis meses aproximadamente. Su primera meta es recuperar las inversiones en Brasil y otros 13 países a partir del próximo año.

¿Cuáles son las metas próximas para Odebrecht?

Nos vemos trabajando la próxima década. Nuestra visión es instituir todos los intereses de la sociedad en primer lugar. Una gestión y un trabajo adoptando todas las características de ética. Buscamos retomar con fuerza nuestras operaciones en Brasil. En ningún lugar hemos parado totalmente de operar. Queremos vivir un nuevo ciclo de inversiones en lo público y privado. Ser una empresa con la certificación que tenemos ahora con la capacidad técnica y de realizar proyectos importantes de infraestructura en todo el mundo.

¿Qué de nuevo hay en esta nueva certificación que puede garantizar que no se van volver a cometer los hechos delictivos del pasado?

La forma en que la empresa opera hoy está protegida. Si ocurre cualquier mala intención o una mala postura de cualquier directivo, esta se va detectar para que se corrija y remedie cualquier mal intento. Antes teníamos un modelo muy dependiente, de confianza total hacia las personas que por ello de algún modo, hemos visto tomaron decisiones personales que marcaron el futuro de la empresa.

¿Qué tienen ahora?

Un sistema de confianza total con las personas, pero con una serie de políticas y directrices y procesos instaurados de forma. Estamos atendiendo los intereses de la sociedad y de la empresa que es seguir haciendo grandes obras sin caer en malos hechos o buscando situaciones de esa naturaleza.

¿Ya no tienen la famosa Caja 2?

No. Ahora es un sistema centralizado para todos los pagos de la compañía en todos los países. Hoy todos los pagos son autorizados por el área financiera desde Brasil auditado internamente y externamente. Eso es un cambio porque antes teníamos un sistema de pago descentralizado por operación.

¿Este sistema será implementado en Brasil o también en el Perú?

Sí, a nivel mundial. No solo vamos a seguir reglas de las autoridades americanas, sino es un compromiso de la empresa de replicar este sistema en el mundo.

¿Todos los directivos implicados en ilícitos ya fueron retirados?

Sí, ya fueron todos identificados. No están aquí. Hay personas transparentes, y si se diera una conducta incorrecta, la empresa será la primera en divulgar esos actos.

¿Odebrecht sigue en crisis económica?

Hoy vivimos un ciclo final de crisis en todo el sector de las infraestructuras, de hecho, en todo el mundo. Después del ciclo de las materias primas, el ciclo del petróleo y el gas, desde 2014, 2015. Es cierto que el mercado de las empresas de ingeniería ha experimentado una crisis mundial en este sentido. Por supuesto que tenemos nuestras dudas, pero recientemente tuvimos la noticia de que renegociamos nuestros bonos y aumentamos el plazo de vencimiento en más de 5 años y con una reducción de deuda de más del 55%. Esto también fue una prueba más de la confianza de los inversionistas y tenedores de estos bonos en la recuperación de nuestras operaciones de que estamos siguiendo el camino correcto. Decidieron seguir invirtiendo en la empresa antes que poner fin a estas deudas.

Pero cómo está Odebrecht en este año de pandemia

Ahora, el 2020, es un año, debido a Covid, fuera de toda normalidad, si podemos decirlo, y estamos experimentando estabilidad en los ingresos, incluso con estos problemas. Por eso creemos que hoy tenemos una situación de mayor estabilidad y que a partir de 2021 este vector de inversión será positivo. Está claro que los gobiernos pasan y pasarán por situaciones fiscales difíciles, debido también a esta crisis que demanda mucho apoyo social que ejerce mucha presión sobre la recaudación del gobierno porque reduce la base de recaudación tributaria. Por tanto, la capacidad de inversión es menor, pero al mismo tiempo sabemos que para la reanudación de una economía no hay mejor forma que invertir en infraestructura. Por tanto, creo que el vector de 2021 es positivo.

¿Ya tienen nuevas obras en Brasil?

En este segundo semestre en Brasil, principalmente de inversionistas y empresas privadas, ganamos seis nuevos contratos: inversiones en fábricas, infraestructura y estamos trabajando aquí ahora en esta nueva visión y creo que tanto para Perú como para otros países en América Latina, la infraestructura tendrá un papel central en la recuperación de la economía y por eso también estamos aquí para ser parte de este momento.

¿Y en el resto del mundo?

A nivel mundial tenemos más de 20 contratos activos. Hemos ganado contratos de construcción de carreteras y otros contratos industriales de captación y distribución del agua.

Entrada al Perú

¿El objetivo del próximo año es seguir operando en Perú?

Tenemos una cartera con obras que serían muy fáciles de ser retomadas, entre ellas, la represa de Chavimochic III. Ponemos la certificación sobre la mesa para que los gobernantes lo sepan, que esta empresa ahora está transformada, no es la misma de finales del año 2016. Claro que vamos a cumplir con nuestras obligaciones, como las reparaciones civiles y todo. Para hacerlo, queremos continuar operando y tener la posibilidad de tener nuevos contratos. Esta certificación demuestra que somos una empresa transformada. En el mundo, hay otros casos como Siemens o Volkswagen que han estado en esta situación y al final consiguieron volver a operar. Vemos posibilidades de invertir en Perú y de crear empleos.

¿En los sectores público y privado?

Tenemos la expectativa de volver a participar en licitaciones y concursos. El próximo año es posible que se reactiven proyectos de minería, puertos, centrales hidroeléctricas. La otra posibilidad es que se reactive la represa de Chavimochic III. Este es un contrato de concesión que está hasta hoy en discusión en el Gobierno sobre qué hacer. Estamos a disposición de hacer un trato directo con un privado para ceder o vender esta concesión para poder seguir adelante. La idea es que este privado que sea el nuevo concesionario pueda contratar o mantener el contrato de construcción con el consorcio constructor del que somos parte.

¿Tienen nuevos contratos en este último año en Perú?

No. Este último año nos hemos abocado al acuerdo de colaboración eficaz y la situación financiera. No hemos tenido tiempo de participar en concursos. En los últimos cuatro años, no hemos participado en ningún concurso o licitación, la idea ahora es retomar ahora.

¿En obras solo tienen las interoceánicas en nuestro país?

Sí, las estamos ejecutando dentro de las carreteras interoceánicas como parte de las obligaciones del contrato de concesión.

¿Las van a vender?

No, por el momento no.

¿Y qué pasará con Olmos?

Se siguen cumpliendo todas las operaciones con el Estado y con los usuarios. La empresa está en fase de operación, no hay obra que hacer allí. La obra está concluida.

¿Y el futuro de Rutas de Lima?

La vendimos hace más de cuatro años. Hoy solo tenemos una acción minoritaria de las acciones, no podemos controlar las operaciones.

En Perú el próximo año habrá elecciones. Hay algunos precandidatos presidenciales que se han manifestado en contra de que Odebrecht contrate con el Estado…

Entiendo que hay una identificación de la política del pasado, pero la empresa que está aquí está transformada con sistemas de certificación y con una ética limpia y transparente. ¿Por qué no trabajar con una empresa así? Entiendo la visión de venganza de algunos, pero hay que mirar la situación de hoy. Siempre estaremos abiertos a dialogar. Estamos listos para iniciar un nuevo ciclo.

Colaboración y pago de reparación civil

¿Odebrecht sigue colaborando con los fiscales peruanos?

Seguimos colaborando con todo lo que está establecido en nuestros acuerdos.

¿Lo que se conoce hoy es todo, ya no van a aparecer más obras con pagos ilícitos?

Sí, eso ya quedó en el pasado. En el momento que se dio eso, tomamos la decisión de seguir por el camino de la reparación civil. De allí no más nada de malos hechos. Ahora tenemos un sistema implementado inscrito en los monitores del Departamento de Justicia de Estados Unidos para funcionar de esta forma. Ya no habrá pagos ilícitos ni asuntos de esta naturaleza.

En el acuerdo con Fiscalía y Procuraduría se fijó que la reparación civil se pague en 15 años. ¿Qué pasará si no tienen dinero en Perú para pagarla? ¿Vendrá el dinero de la matriz de Brasil?

Esto es una parte del acuerdo. Es más amplio. Ya pagamos una parte importante de la reparación cuando hicimos la venta de activos y otros. La expectativa también es tener obras, porque su mismo nombre lo dice, es un acuerdo. La idea es pagar y poder volver a la operación.

¿Cuánto ya pagaron de reparación civil al Perú?

Hicimos dos acuerdos de colaboración. En el primero, ya se pagaron S/ 65 millones. Ahora del segundo acuerdo, que son S/ 600 millones, hemos pagado S/ 80 millones con la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla. Luego, en el fideicomiso que se estableció para el pago de la reparación civil, se canceló cuota del año 2020 y también hay para cubrir la cuota del año 2021. El Perú debe saber que la cuota de este año y del próximo ya está depositada en el fideicomiso.

¿Cuánto hay aproximadamente en fideicomiso del Minjus?

Son aproximadamente S/ 120 millones, de los S/ 600 millones, que ya están pagados. Ahora lo que necesitamos es trabajar para juntar el dinero y pagar la cuota del 2022 y así en adelante.

¿Van a insistir en la demanda contra el Perú ante el Ciadi por el Gasoducto del Sur?

Las demandas son reservadas, los participantes no pueden hacer comentarios acerca de ello.