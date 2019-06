Lava Jato: José Domingo Pérez denuncia actos de interferencia de parte del INPE

El Fiscal J osé Domingo Pérez denuncia actos de interferencia de parte del INPE en el proceso que se sigue contra Jaime Yoshiyama y otros implicados en la investigación de los aportes de campaña a Fuerza Popular.

El representante del Ministerio Público indicó que no se ha cumplido con los dispuesto por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que ordenó, el pasado 10 de mayo, el traslado de los procesados Jaime Yoshiyama y Pier Figari a otro centro penitenciario, distinto al de Castro Castro.

“ Atendiendo que en el proceso seguido contra la investigada Keiko Fujimori Jaime Yoshiyama y Pier Figari y Luis Mejía se les ha imputado ser una organización criminal lo que evidencia una cierta obstaculización al desarrollo de la investigación”, apuntó.

Añadió que se ha detectado que se han desarrollado actos de interferencia en el normal procedimiento, según indicó Pérez, Jaime Yoshiyama habría dado indicaciones a sus cointernos de que no declararan a la investigación de la Fiscalía porque tenían certeza de un resultado favorable en la casación que plantea Keiko Fujimori.

Añadió que el Inpe le señaló que no se ejecutará el mandato si no que será reubicado junto a Luis Mejía, mientras que Pier Figari será traslado pero aún no ha fijado a qué centro. “Conforme se viene acercando la fecha de la casación se presentan situaciones que no son regulares”, anotó