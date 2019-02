Lava Jato: Funcionario de Andorra implica a exvicepresidente de Petroperú en recibo de dinero

Esta semana, el Equipo Especial del caso Lava Jato viajó hasta el principado de Andorra para interrogar a Francesc Pérez Giménez, funcionario de la Banca Privada de Andorra, entidad en la que algunos investigados por corrupción en Perú abrieron cuentas para recibir los supuestos sobornos de Odebrecht.

En septiembre de 2017, el diario El País publicó documentos privados de este banco que detallaban una serie de pagos efectuados por Odebrecht a clientes peruanos entre los que estaban Edwin Luyo Barrantes y Víctor Muñoz Cuba, sobrino del exministro Jorge Cuba, implicado en el pago de coimas por el caso Metro de Lima.

Además, estaba Miguel Atala Herrera, vicepresidente de Petroperú durante el segundo gobierno aprista. Entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, Atala recibió en una cuenta de Andorra más de 1 millón 312 mil dólares de Klienfeld Services, la offshore de Odebrecht.

Atala dijo en su momento que este monto correspondía a la venta de un terreno en El Agustino que fue ofrecido a Odebrecht por su socio Yamil Tali Hamideh.

A su vez, Odebrecht dijo al Ministerio Público que no tienen un registro de esta transacción y la Superintendencia de Bienes Nacionales apuntó que el predio fue de su propiedad hasta 2011, cuando lo transfirió a la autoridad autónoma del Tren Eléctrico.

Al respecto, Francesc Pérez Giménez, funcionario de la Banca Privada de Andorra declaró a la fiscalía, lo siguiente:

“Me avisan, es el primer cliente que nos presenta Odebrecht. Eso fue en el 2007. Betingo me avisa que bueno, si puedo viajar a Perú a visitar un potencial cliente, un cliente que quería abrir una cuenta en BPA".

"Yo viajo a Perú y me recibe en el aeropuerto su hijo Samir, me lleva a su empresa textil y después de ahí vamos a la casa del señor Atala donde me pregunta cómo es un proceso de cuenta, me pregunta todo eso, toda la información y nada, les dejo todo lo que se necesitaría para abrir una cuenta y de ahí me llevan al aeropuerto y me vuelvo para Montevideo”, dijo.

Pérez Giménez nunca nombró en su declaración de 2017 a Yamil Tali como intermediario. Esta semana tampoco lo habría mencionado, al contrario de lo que declaró Atala.

Cuarto Poder e IDL revelaron que parte del dinero depositado en la banca de Andorra terminó en cuentas de la familia Atala, que habrían servido para la compra de inmuebles en Lima.

Sobre el exdirectivo de Petroperú pesa aún una orden de impedimento de salida del país. En las siguientes horas puede haber novedades respecto de este caso