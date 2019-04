Lava Jato: Fiscalía afirma que chofer de PPK no sustentó el origen de US$ 115 mil en su cuenta Fiscal José Domingo Pérez afirma que entre el 11 de enero del 2011 al 4 de febrero del 2011, Pedro Pablo Kuczynski pagó un total de US$ 115,000 a José Luis Bernaola Ñuflo mediante cuatro cheques de gerencia. Agrega que chófer no acudió a rendir su declaración.

PPK es investigado por el Ministerio Público por presuntamente haber participado en una compra de votos en el proceso de vacancia presidencial en su contra en diciembre del 2017. (Foto: GEC) PPK es investigado por el Ministerio Público por presuntamente haber participado en una compra de votos en el proceso de vacancia presidencial en su contra en diciembre del 2017. (Foto: GEC)