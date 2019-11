El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que apelará la sanción que le impuso la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público por presuntamente haber dado declaraciones políticas.

“Esta sanción una decisión, como lo ha manifestado el mismo Rafael Vela, que aparentemente tendría como objeto la suspensión en el cargo que desempeño, y definitivamente se va a apelar, porque considero que es una decisión arbitraria, que no está arreglada a ley y no se ajusta al debido proceso”, señaló a la prensa.

El magistrado recalcó que no tiene ninguna filiación política y que en sus 15 años de carrera como fiscal ha sido constantemente evaluado.

“Lamentablemente el jefe de control interno de mi institución, que desempeñó el cargo de fiscal adjunto de Pedro Chávarry me impuso esa sanción, que consideramos arbitraria”, acotó.

Entregó pruebas

Respecto al interrogatorio que le hizo el Poder Judicial en el marco de la investigación seguida contra el fiscal supremo Pedro Chávarry, Pérez indicó que acudió en calidad de testigo y que brindó toda la información que estaba a su alcance.

“En efecto, me he obligado, porque así me ha solicitado el juez instructor, a presentar documentación (pruebas) que se realizará a través de la Fiscalía Suprema abocada al caso”, apuntó.

Pérez agregó que el jefe del Equipo Especial, Rafael Vela, será interrogado mañana por el mismo caso.

“La instrucción va a determinar la responsabilidad y esperamos la condena de Pedro Chávarry. Ojala se dé su suspensión en el cargo”, concluyó.