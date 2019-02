Lava Jato: Se espera que acuerdo con Odebrecht se homologue en un mes

El fiscal José Domingo Pérez prepara todos los detalles para la presentación del acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht al Poder Judicial.

De acuerdo a fuentes de Gestión, el magistrado presentaría entre esta y la próxima semana el documento suscrito el pasado 15 de febrero en Sao Paulo, Brasil.

¿Por qué la demora? Pues junto al convenio de más de 1,000 páginas se tiene que presentar varios expedientes. Cada uno con sus respectivos anexos.

Según una fuente vinculada al proceso, en los anexos también están los cuadernos de colaboración de cuatro exdirectivos de Odebrecht que suscribieron el acuerdo para ser colaboradores eficaces.

“El cuaderno de colaboración de Jorge Barata tiene 80 tomos. El de Ricardo Bortoletti tiene 20, el de Castro Nostre tiene 40. Todo eso tiene que estar ordenado con anexos y foliado”, señaló una fuente.

Homologación

Una vez que esté listo, el acuerdo será revisado por la jueza María de los Ángeles Álvarez para el control de legalidad.

¿En cuánto tiempo puede dar su fallo? En la Fiscalía y Procuraduría esperan que sea en el menor tiempo posible, pues “cada día que pasa es un peligro”.

¿El motivo? El proyecto de la fujimorista Yeni Vilcatoma para derogar la Ley 30737 norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil en caso de corrupción.

Las fuentes indican que al ser un caso emblemático, la jueza podría demorar hasta un mes para dar un fallo.

Previamente, la magistrada tiene que convocar a una audiencia en la que la Fiscalía y los colaboradores tendrán que responder cualquier duda de Álvarez. En caso de que el convenio sea rechazado, la Fiscalía y la Procuraduría apelarán.

¿Odebrecht cercano a parlamentarios? Apoyo. “Cuarto Poder” reveló que Raymundo Serra contó a la Fiscalía que Odebrecht también apoyó las campañas de Virgilio Acuña (APP) y José Vargas (Apra). El exdirectivo también señaló que mantuvo “buen contacto” con Jorge del Castillo, Luis Giampietri, Daniel Abugattás y Víctor A. García Belaunde.

Principales revelaciones de los exdirectivos de Odebrecht en Brasil

Marcos de Queiroz Grillo

Marcos de Queiroz Grillo

• El contrato con el expresidente Alan García por una conferencia en el 2012, por la que se le pagó US$ 100,000, fue simulado.

• Jorge Barata pidió que “camufle” el pago al líder aprista para que no pareciera de la constructora.

• “García sí sabía del contrato simulado”. Más detalles puede dar José Spinola al respecto.

• Barata deberá esclarecer por qué se le pagó con un contrato ficticio al expresidente.

Sergio Nogueira Panicali

• Odebrecht pagó aproximadamente US$ 45 millones en coimas por la Interoceánica y “las consorciadas lo sabían”.

• La constructora pagó US$ 20 millones a Toledo, US$ 1.5 millones a Horacio Cánepa y US$ 1.4 millones a Juan Carlos Zevallos (Ositran). Aún se desconoce el destino de US$ 22 millones. Barata debe esclarecerlo.

• Odebrecht pagaba US$ 50,000 a Horacio Cánepa por cada arbitraje a favor de la constructora.

Luiz de Castro Santos

• Hubo costos adicionales en la ejecución de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica durante los gobiernos de Toledo y García.

• Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, brindó con Westfield asesorías financieras por los proyectos Olmos, IIRSA Sur e IIRSA Norte.

• Barata tiene que precisar si se pagaron coimas a PPK por dichos trabajos.

Igor Braga Vasconcelos

• La constructora pagó US$ 4 millones en coimas a Félix Moreno y Gil Shavit por la licitación de la Costa Verde, pese a que el expediente del proyecto era “inviable”.

• Moreno recibió US$ 2.4 millones, pero pidió que US$ 2 millones se depositen a Luis Favre, asesor de su campaña en el 2014. Gil Shavit se quedó con US$ 1.6 millones.

• La coima de US$ 40 millones representó el 6% del valor referencial de la obra con la que Odebrecht postuló a la licitación.

Luis da Rocha Soares

• Odebrecht pagó coimas a siete peruanos a través de depósitos en la Banca Privada de Andorra (BPA). Ellos son Horacio Cánepa, Miguel Atala, Jorge Peñaranda, Jorge Cuba, Víctor Muñoz Cuba, Edwin Luyo y Mariella Huerta.

• La constructora, a recomendación de la BPA, abrió las cuentas para los sobornados con contratos ficticios.

La coima de US$ 1.6 millones de Gil Shavit por la Costa Verde salió de la Caja 2.

• Horacio Cánepa tenía un contrato ficticio por más de US$ 3 millones, pero no se sabe si se depositó todo.

• Barata debe precisar por qué se le pagó una coima de US$ 1.3 millones a Miguel Atala, pese a que no tenía injerencia en los proyectos.

• Todas las transferencias hechas a las empresas de Gonzalo Monteverde eran para el pago de coimas en el Perú. Los sobornos eran distribuidos por Jorge Barata.

Raymundo Serra

• Odebrecht aportó entre US$ 10 y US$ 15,000 a la campaña presidencial de Lourdes Flores en el 2006, y US$ 200,000 a la contienda municipal del 2010. La candidata tenía conocimiento del aporte porque se le pidió a Barata. La entrega se hizo a través de Cánepa.

• Acompañó a Jorge Barata a una segunda reunión con Nadine Heredia y Ollanta Humala. En ella, Barata entregó dinero en efectivo para la campaña del 2011.

• Barata entregó US$ 200,000 a Jorge Acurio para su campaña a la presidencia del Gobierno Regional del Cusco en el 2010. Martín Belaunde Lossio fue el intermediario.

• El “club de la construcción” existió en el Perú desde 1996, aproximadamente.

• Odebrecht aportó a las campañas congresales de Juan Carlos Eguren (PPC) e Hildebrando Tapia (PPC).