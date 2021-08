El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, viene sosteniendo reuniones desde la semana pasada con distintos sindicatos y grupos empresariales, que hasta el momento suman ocho citas.

El miércoles 18 de agosto el titular del MTPE se juntó con delegaciones de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas (Confiep), así como de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). En ambos encuentros Maraví escuchó propuestas de estos dos grupos empresariales en aras que el sector privado pueda continuar con sus actividades económicas y generar fuentes de trabajo para miles de peruanos.

Por parte de la Confiep, estuvo en representación su presidente Oscar Caipo, así como su director Alejandro Fuentes y la protesorera Vanessa Vertiz; mientras que la vicepresidenta de esta institución, Ana María Choquehuanca, estuvo presente de manera virtual. En tanto, en la cita con la S NI, se contó con la participación de Ricardo Márquez (presidente) y José Luis Naranjo (director y presidente de la comisión laboral).

Durante el martes 17 de agosto Maraví se reunió con los representantes de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). “les pido que nos esforcemos por llegar a puntos de encuentro y armonía en bien de los trabajadores y empresarios”, sostuvo durante la conversación de más de una hora con los representantes de dicho gremio empresarial.

Los representantes de Capeco manifestaron estar de acuerdo con el diálogo tripartito (gobierno, trabajadores y empresarios), con el objetivo de tener una estabilidad en la ejecución de obras; asimismo, plantearon la formalidad del empleo en la construcción pública; la promoción de la innovación e investigación en la construcción; lucha contra la violencia en la obra ; y la inscripción y acceso a los Registros de Construcción.

Con sindicatos

El mismo día que recibió a Capeco, en horas de la tarde, el ministro recibió en su despacho a los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP), quienes les expresaron sus demandas y propuestas para apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector.

Horas mas tarde, el titular del MTPE se juntó con representantes de las cuatro centrales sindicales más grandes del Perú para abordar temas prioritarios en materia laboral.

Integrantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) visitaron la sede ministerial para poner sobre la mesa temas de la realidad laboral en el país y entregaron sus respectivas propuestas.

El lunes 16 de agosto Iber Maraví se reunió con representantes del Frente Único Nacional de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente No Comprendidos en Ninguna Central Sindical (Funetcincenses), con el objetivo de escuchar sus demandas y buscar soluciones a los problemas que aquejan a este Frente.

Uno de los temas que se abordó fue la necesidad de aplicar y reglamentar la Ley N° 31218 , a fin de permitir que los extrabajadores que se acogieron al procedimiento de revisión establecido por la Ley N° 30484 y que no fueron incluidos en la relación de extrabajadores, aprobada por la Resolución Ministerial 142-2017-TR, puedan solicitar la reevaluación de sus casos.

Adicional a ello, los trabajadores se mostraron preocupados por la sistematización de los expedientes de posibles nuevos beneficiarios de los listados. Esto debido a la problemática de los trabajadores cesados en las regiones y la falta de ejecución de los beneficios ya reconocidos en anteriores listados de ceses colectivo.

El jueves 12 de agosto el ministro se juntó con la delegación de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (Fed Cut Essalud). En dicha cita, el titular del MTPE afirmó que su gestión está orientada a restituir, dentro del marco de la ley, los derechos de trabajadores y trabajadoras del país a fin de mejorar la calidad de vida de cada ciudadano.

En ese sentido, Maravi, afirmó que trabajará de forma conjunta, estableciendo prioridades y buscando el diálogo con todos los actores del ámbito laboral, como los congresistas que integran la comisión de trabajo en el parlamento.

El martes 10 de agosto el ministro visitó el local de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y se reunió con dirigentes del gremio.

Iber Maraví sostuvo que el objetivo de esta reunión fue acercar la gestión ministerial con la dirigencia de la CGTP, a fin de conocer los temas prioritarios para la Central y así construir una agenda conjunta de trabajo.

Hoy se reunió con los dirigentes del Frente Único Nacional de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente No Comprendidos en Ninguna Central Sindical (Funetcincenses), para ello Iber Maraví salió al frontis de la sede ministerial para hablar directamente con las decenas de extrabajadores que se encontraban allí y que por protocolos de bioseguridad no pudieron ingresar.