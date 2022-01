La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza Para el Progreso) criticó al presidente Pedro Castillo por haber señalado que asumió el cargo en el Gobierno sin haber sido formado para político o presidente.

“Existe una irresponsabilidad total al haber asumido un cargo para el cual nunca estuvo preparado. Considero que (Pedro Castillo) no tiene conciencia de lo grave que esto significa para nuestro paí s, el no saber gobernar y no saber elegir un equipo técnico que pueda suplir las carencias de conocimiento ”, dijo en declaraciones a RPP.

En una entrevista difundida por CNN hecha por el periodista Fernando del Rincón, Pedro Castillo aseveró que no recibió preparación para ocupar el cargo de presidente o político, por lo que indicó que se encuentra en un proceso de aprendizaje.

“En la gestión hay un proceso de aprendizaje. Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos y quién sabe esta forma de aprender en el mismo proceso”, manifestó Castillo Terrones en la entrevista difundida el lunes 24 de enero.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, añadió.

Por este tipo de respuestas, Lady Camones consideró que el jefe de Estado debería despedir a su equipo de asesores por exponerlo a una “masacre periodística”.

“Victimizarse y minimizar los cuestionamientos que pesan sobre él, considero, es la clara prueba de no tener idea de la importancia del cargo que ocupa”, concluyó la vicepresidenta del Parlamento.

De otro lado, el congresista Carlos Cevallos, de Perú Democrático y exmiembro de Acción Popular, señaló que el entorno del presidente Castillo no lo está apoyando.

“El presidente claramente indica que está en proceso de plantear un Gobierno nuevo pero esto también no está pasando factura porque no podemos esperar que se venga a aprender a un gobierno, sino venir con un planteamiento claro”, indicó a RPP.