La presidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), reveló que al legislador Wilmar Elera (Somos Perú) se le pidió la renuncia a la tercera vicepresidencia de ese poder del Estado por sus declaraciones sobre la denuncia por violación contra el parlamentario Freddy Díaz.

Ante ello, dijo que Elera se negó a renunciar y ahora el caso pasará a la Comisión de Ética, que definirá la situación del parlamentario.

“Se le ha solicitado la renuncia, pero ha indicado que no, nosotros no podemos hacer otra cosa allí, ya veremos cuáles son los resultados de Ética. Mucho va a depender de los resultados de la Comisión de Ética”, dijo Camones a los periodistas.

“He hablado con él, exigiéndole un respeto irrestricto a las mujeres, segundo exigiéndole las disculpas públicas ”, agregó Camones, quien calificó de “terribles declaraciones” las afirmaciones de Wilmar Elera.





Lady Camones en el Canal del Congreso 2

El último domingo Elera se refirió a la denuncia de violación sexual contra Díaz Monago y dijo que hubo un ambiente propicio para la comisión de dicho delito, pues era la única mujer que trabajaba en un área donde el resto de sus compañeros eran varones.

“Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, manifestó en entrevista a TV Perú.

Horas después el parlamentario hizo un mea culpa y dijo haberse equivocado con los dichos que profirió. En ese sentido, dijo que sus palabras se salieron de contexto.

“Tengo que hacer un mea culpa, me he equivocado al dar una expresión que ha salido de todo contexto y ha sido una idea de la edad que tengo (…) Este tipo de actitudes a uno lo hacen aprender. No estoy de acuerdo con el hecho de que haya más hombres y haya licor sea un ambiente propicio”, señaló a la prensa.

“Lo que quise decir es que ese ambiente propicio es para el violador, no para la víctima. En ese sentido me solidarizo con la persona que ha sido violada porque realmente en ningún contexto, ni por el licor, ni por mayoría de hombres, ni por la forma de vestir, tiene porque violentar a una mujer”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Congresista Freddy Diaz en la Fiscalía