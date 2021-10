El ministro de Educación, Carlos Gallardo, se refirió al estudio realizado por Grupo Educación al Futuro (GEF), el cual revela que más del 60% de colegios privados retornará a cobrar las pensiones que existían en prepandemia.

Precisó que el Minedu tiene limitaciones para intervenir y exhortó a las escuelas a que “sean más fraternas y contemplen el bolsillo de los padres de la familia”.

“Hacemos un llamado a los centros educativos que no asuman esa actitud de hacer lucro (..) Hay situaciones como la salud y la educación que no deben ser partícipes de la situación del mercado”, expresó.

De igual manera, manifestó que uno de los puntos que deben cuestionarse de la Ley General de Educación es la evaluación a los profesores.

En esa línea, criticó cómo se llevan adelante actualmente las pruebas. Citó como ejemplo a los maestros contratados que durante años dan exámenes, sin embargo, consideró que su práctica en el aula ya los ha calificado y deberían estar nombrados .

Añadió que van a propiciar que los profesores contratados que han pasado por varias evaluaciones ya sean nombrados.

“Solamente se evalúa a los de abajo, a los profesores, a los de arriba no. No he visto jamás que un ministro de Educación sea evaluado y hay ministros que han hecho gestiones y políticas desastrosas. Evaluemos también a los de arriba”, apuntó, tras indicar que “le va a gustar muchísimo” que al final de su gestión también lo examinen.

De otro lado, el ministro defendió el derecho a huelga de los profesores e indicó que es extremadamente exagerado ponerla en el nivel de huelgas que puedan afectar la vida.





Retorno

El ministro manifestó que se impulsará una movilización social por la educación que culmine en un pacto en el que participen distintos sectores a fin de que se pueda realizar un retorno adecuado a clases.

Además, señaló que “desean que cada comunidad educativa, cada escuela y cada director tenga su propio plan de retorno”, tras ratificar que el próximo año las clases serán presenciales.

En torno al comunicado del Sutep, que cuestiona el retorno a las clases presenciales ahora, indicó que dicho gremio “se equivoca” y que se reunirá con este.

De otro lado, calificó de obstruccionista al sector del Congreso que pide que dé un paso al costado. “No creo que el pueblo opine a favor del Congreso. El Ejecutivo y el Legislativo necesitan analizar y trabajar juntos”, refirió.

EN CORTO

Ejecutivo. El presidente Pedro Castillo pidió al Congreso agendar y declarar en emergencia la educación peruana para revertir los “graves problemas” que existen en el sector. Dijo no entender que no se vea que existe la gran necesidad de impulsar una “verdadera revolución educativa”.